“ميلانيا ترفض ممارسة العلاقة الزوجية مع ترامب!!” .. كاتب أمريكي يكشف الخبايا

كشف الكاتب الأمريكي “لورانس ليمر” خبايا في العلاقة العاطفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

جاء ذلك في كتاب “ليمر” الجديد “مارالاغو.. داخل بوابات السلطة في قصر ترامب الرئاسي”، بعد سلسلة كبيرة من الشائعات حول الزوجين.

وقال “ليمر”، بحسب مجلة “People”، إن العلاقة بين ترامب وزوجته ليس كما صوّرها الإعلام.

ويضيف أن تلك العلاقة على الرغم من اتسامها ببعض الأشياء الغريبة إلا أنها ليست متوترة كل هذا التوتر الذي أثاره الإعلام.

وذكر “ليمر” أن الزوجين كانا يتبادلان القُبل في منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا، مضيفاً: “إنهما يفعلان ذلك بغض النظر عن الموجودين في المكان حتى وإن تعلق الأمر بالأحفاد”.

يُذكر ان تقارير إخبارية تحدثت مسبقاً عن أن “ميلانيا”، لا تخلد إلى النوم مع “ترامب” في الغرفة نفسها داخل البيت الأبيض.