ميلانيا و ترامب
ميلانيا و ترامب
حياتنا

“ميلانيا ترفض ممارسة العلاقة الزوجية مع ترامب!!” .. كاتب أمريكي يكشف الخبايا

By وطن
0

كشف الكاتب الأمريكي “لورانس ليمر” خبايا في العلاقة العاطفية بين دونالد ترامب وزوجته .

جاء ذلك في كتاب “ليمر” الجديد “مارالاغو.. داخل بوابات السلطة في قصر ترامب الرئاسي”، بعد سلسلة كبيرة من الشائعات حول الزوجين.

وقال “ليمر”، بحسب مجلة “People”، إن العلاقة بين ترامب وزوجته ليس كما صوّرها الإعلام.

ويضيف أن تلك العلاقة على الرغم من اتسامها ببعض الأشياء الغريبة إلا أنها ليست متوترة كل هذا التوتر الذي أثاره الإعلام.

وذكر “ليمر” أن الزوجين كانا يتبادلان القُبل في منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا، مضيفاً: “إنهما يفعلان ذلك بغض النظر عن الموجودين في المكان حتى وإن تعلق الأمر بالأحفاد”.

يُذكر ان تقارير إخبارية تحدثت مسبقاً عن أن “ميلانيا”، لا تخلد إلى النوم مع “ترامب” في الغرفة نفسها داخل .

قد يعجبك ايضا
تقارير

“قطر تفعل الصواب”.. رويترز: امتعاض أمريكي من دعم الإمارات لـ الأسد وضغوط…

تقارير

“نيويورك تايمز” لـ”ابن سلمان”: أموالك وأصدقاؤك الأقوياء لن…

الهدهد

“دمي في رقبتهم إذا حصل لي أي مكروه”.. ترامب أعطى أمراً باغتيال هذا الرئيس

الهدهد

بعد عزلة استمرت شهرين وأثارت جدلاً واسعاً.. الوليد بن طلال يعود للتغريد بـ”رقم…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.