كارين عطية
الهدهد

لهذا السبب لجأ ابن سلمان لسلاح “النساء”.. هذا ما قالته كارين عطية عن تعيين ريما بنت بندر سفيرة بأمريكا وطالبت باستجوابها

By خاص "وطن"
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علقت محررة الرأي والقضايا الدولية في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية كارين عطية، التي تواجه حملة تشويه كبيرة من الإعلام السعودي بسبب موقفها من قضية خاشقجي على تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة بأمريكا وسر اختيار ابن سلمان لها.

وقالت “عطية” في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر رصدتها (وطن) إنه كان يجب طرد سفير المملكة السابق وشقيق وليالعهد خالد بن سلمان بشكل رسمي، بعد نشره معلومات خاطئة أدت لمقتل الصحفي السعودي .

وتابعت كارين التي خصصت لها قناة “العربية” صفحات على موقعها الإلكتروني للإساءة لها وتشويه صورتها:”جميعنا نعلم أن محمد بن سلمان يستخدم النساء بسخرية لتبييض صورتهم أمام الغرب”.

 واختمت محررة الرأي والقضايا الدولية بـ”واشنطن بوست” تغريدتها بالقول: “يجب استجواب الأميرة ريما عن النساء السعوديات المسجونات”.

وأعلنت ، في وقت متأخر من ليل السبت، تعيين الأميرة بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرة للرياض لدى واشنطن خلفا لشقيق ولي العهد الأمير خالد بن سلمان الذي تم إزاحته عن المنصب بعد الشكوك التي دارت حوله بتورطه في جريمة خاشقجي.

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