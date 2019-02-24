أفعى تلتهم طائرا وهي معلقة في الهواء
أفعى تلتهم طائرا وهي معلقة في الهواء
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فيديو مُخيف لم نُشاهده من قبل.. أفعى ضخمة تتدلّى من الهواء وتلتهم طائراً!!

By وطن
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حقق فيديو أكثر من أربعة ملايين مشاهدة، التقطته امرأة في ، ضخمة تقتل وتأكل طائرا وهي معلقة في الهواء.

https://www.youtube.com/watch?v=LSdSuP640cU

وسجلت اللقطات على سطح أحد البيوت، بل على هوائي تلفزيون لأحد البيوت في منطقة كينغزكليف في نيو ساوث ويلز بأستراليا، بحسب ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وقالت كاثي جيل، البالغة من العمر 60 عاما، “أتذكر في البداية أنني شاهدت ما يحدث على هوائي التلفزيون وتساءلت عما هو”، مشيرة إلى أنها شاهدت الأفعى والطائر عندما ذهب خارج المنزل لإطعام كليها.

وبعد لحظات من “الصدمة”، تمكنت كاثي من الوصول إلى كاميرا فيديو وتسجيل المشهد الغريب، الذي قالت إنه تدرك أنه سيحظى بانتشار كبير على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم أن الفيديو قصير، لكن المهم في الأمر أن الأفعى، وهي غير سامة لكن عضتها مؤلمة ويمكنها قتل وافتراس كنغر، تمكنت من افتراس الطائر بالكامل، ولكن العملية استغرقت عدة ساعات بحسب ما ذكرت كاثي.

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