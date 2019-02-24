فضيحة “دعارة” تهزّ حزب الله في بعلبك .. إليكم التفاصيل

ذكرت تقارير إخبارية، أن فضيحة كبيرة، هزّت حزب الله اللبناني، بعد الكشف عن شبكة دعارة في بعلبك، يديرها مسؤولون أمنيون في الحزب والشرطة القضائية، فيما لم يصدر تعقيب حتّى الآن عن الشرطة اللبنانية.

وأُلقي القبض على المتورطين في إدارة الشبكة، وهما العقيد في الشرطة القضائية “ف. ح”، فيما تتابع الجهات المختصة في حزب الله التحقيق مع “أ. ص. ط” وهو مساعد مسؤول اللجنة الأمنية في حزب الله.

وتفيد معلومات موقع “المدن” بتورط قيادي آخر في الحزب في هذه الفضيحة.

وكان مدير برنامج “ستاين” للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في “معهد واشنطن” نشر عن الفساد في حزب الله وتهريب الأسلحة والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، وأن شخصيات بارزة في الحزب متورطة .

يذكر وزارة الخزانة الأمريكية صنّفت عام 2014 الباحث علي حسين زعيتر، المسؤول في شؤون المشتريات والتمويل الإجرامي للحزب “إرهابياً”؛ لاستخدام شركاته من أجل الحصول على مكونات للطائرات من دون طيار (UAV ) التي يُشغّلها الحزب فوق الأراضي السورية ولاستهداف إسرائيل، إضافةً لإدراج شركات يديرها “زعيتر” في الصين ولبنان، لشرائها مكونات للطائرات من دون طيار لصالح الحزب.

وفي عام 2016، كشف لبنان عن شبكة دعارة كبيرة، تشغل نساء سوريات بشكل رئيسي، واتهم فيها “زعيتر” .