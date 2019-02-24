“شاهد” الملك سلمان يريد دولة فلسطينية على حدود “1937”!

أثار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حالة من الجدل بعد ان أخطأ بتحديد تاريخ دعوته لإقامة حدود دولة فلسطين، ذاكرا تاريخا آخر غير حدود عام 1967.

وقال الملك “سلمان”، أثناء إلقائه لكلمته في القمة العربية الأوربية المنعقدة في شرم الشيخ المصرية الأحد، إنه مع استعادة الشعب الفلسطينية لحقوقه، مجددا تأكيده لما وصفها مواقف المملكة الثابتة بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام “1937”، وفق قوله.

وهاجم العاهل السعودي خلال كلمته إيران، ودعا إلى تكاثف الجهود الدولية لدعم الشرعية اليمينة وحل الميليشيات المدعومة من إيران”. قائلا: “إن بلاده تؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن”.

سلمان: موقفنا دولة فلسطينية على حدود 1937 سلمان: موقفنا ثابت بدعم دولة فلسطينية على حدود العام 1937 ! Posted by Shehab News Agency on Sunday, February 24, 2019

وتتبنى السعودية موقف المبادرة العربية القائمة على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي التي احتلتها بعد هذا التاريخ، كشرط لإقامة علاقات معها.

وانطلقت أول قمة عربية أوروبية، مساء الأحد، بمنتجع شرم الشيخ المصري، التي تختتم غدا وسط إدانات دولية واسعة النطاق لتنفيذ القاهرة إعدامات متتالية بحق معارضين، وغياب نصف قادة وزعماء الدول العربية.

وواجه الأوروبيون بصمت رسمي تام، تنفيذ إعدامات بمصر ضد معارضين في فبراير/شباط الجاري، كما تجاهلوا الدعوات الحقوقية لهم بعدم المشاركة في القمة، هو ما انتقدته تركيا.