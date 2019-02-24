“سلطنة عُمان والكويت لا يعتمد عليهما وقت الشدائد”.. إعلامي سعودي هاجم كل الدول العربية الا الإمارات شعر أنها بلده الثانية

شن الكاتب والإعلامي السعودي خالد العسكر، هجوما عنيفا على عدد من البلدان العربية والإسلامية (لبنان وسوريا والاردن ومصر وتركيا وقطر)، واصفا إياها بالدول القذرة، في حين وصف كلا من الكويت وسلطنة عمان بالدول التي لا يعتمد عليها عند الشدائد، على حد قوله.

وقال “العسكر” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر ” رصدتها “وطن”:” اقذر دول عربية وخليجية لا يجد السعودي حقوقه بل تهدر حقوقه وكرامته لسوء المعاملة وقله الاحترام والبذاءة في الكلام والابتزاز والسرقة والخطف قد يصل للقتل الدول هي لبنان سوريا الاردن مصر تركيا قطر”.

اقذر دول عربية وخليجية لايجد السعودي حقوقة بل تهدر حقوقة وكرامتة لسؤ المعامله وقله الاحترام والبذاءة في الكلام والابتزاز والسرقة والخطف قد يصل للقتل الدول هي

لبنان

سوريا

الاردن

مصر

تركيا

قطر#السعودية — Khalid Al-asskar (@AsskarAl) February 23, 2019

وأضاف في تدوينة أخرى قائلا:” دول لا يعتمد عليها وقت الشدائد سلطنة عمان الكويت”.

دول لايعتمد عليها وقت الشدائد

سلطنة عمان

الكويت#السعودية — Khalid Al-asskar (@AsskarAl) February 23, 2019

وفي وضوح تام على تأثير “الرز” الإماراتي عليه، لم يجد “العسكر” دولة تحترمه وتجعله يشعر انه في بلاده سوى الإمارات، قائلا:” الدولة الوحيد من بين الدول العربية والخليجية التي يحس فيها السعودي كأنه في وطنة الثاني من الحفاوة والكرم وحسن الاستقبال هي دوله الإمارات العربية المتحدة”.

واضاف:” شعب راقي مضياف شكرا للإمارات شعبا وحكومة”.

الدوله الوحيد من بين الدول العربية والخليجية التي يحس فيها السعودي كانة في وطنة الثاني من الحفاوة والكرم وحسن الاستقبال هي دوله الإمارات العربية المتحدة

شعب راقي مضياف

شكرا للامارات

شعبا وحكومة #السعودية — Khalid Al-asskar (@AsskarAl) February 23, 2019

وفي محاولة لتبرير هجومه، زعم “العسكر” أن ” اغلب الجاليات العربية اللي بالوطن ٩٩% يكرهونا ويتمنون افلاس الوطن رغم انهم يعيشون على خيراته ويصرفون على اهاليهم في وطنهم الأصلي التي دعست عليهم لياتوا الينا هنا المصيبة وان اكرمت اللئيم تمردا”.

المضحك اغلب الجاليات العربية اللي بالوطن ٩٩% يكرهونا ويتمنون افلاس الوطن رغم انهم يعيشون على خيراتة ويصرفون على اهاليهم في وطنهم الأصلي التي دعست عليهم لياتوا الينا

هنا المصيبة

وان اكرمت اللييم تمردا#السعودية — Khalid Al-asskar (@AsskarAl) February 24, 2019

وتساءل قائلا:” لماذا يكرهونا العرب؟ لماذا بحسدونا العرب؟ لماذا يكذبون علينا ويوجهون الشائعات علينا؟”, ليجيب قائلا:” الاجابة لانها المملكة العربية السعودية العظمى والعالمية لانها بلاد الحرمين الشريفين لان الشعب السعودي عنده الدين ثم الوطن ثم ولاة الامر خط احمر”.