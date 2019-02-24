“حسبي بكم أنكم ستستجيبون لطلبي “.. رسالة مسربة من المعتقلة الإماراتية أمينة العبدولي لخليفة بن زايد

نشر حساب “معتقلات الإمارات” المتخصص في نقل معاناة النساء المعتقلات في سجون أبو ظبي، تسجيل صوتي مسرب للمعتقلة الإماراتية أمينة العبدولي توجه فيه رسالة لرئيس الإمارات خليفة بن زايد.

ووفقاً للرسالة المسربة التي رصدتها “وطن”، فقد توجهت “العبدولي” لرئيس الدولة خليفة بن زايد مطالبة إياه بتحسين ظروف اعتقالها ونقلها إلى سجن قريب من مقر إقامة عائلتها.

وقالت “العبدولي” بانها تقضي حكمها بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 185\2016 أمن دولة، قضت منها 3 سنوات في سجن الوثبة سيء السمعة.

وأوضحت “العبدولي” في رسالتها انها تعاني في سجنها من مصادرة حقوق الإنسان التي شرعها الله سبحانه وتعالى، مؤكدة انه لا يحق لبشر أن يصادرها أو يعتدي عليها.

وناشدت “العدولي” الرئيس الإماراتي بتحسين ظروف سجنها موضحة ان عائلتها وابنائها يعانون في زيارتها كونهم يقيمون في الفجيرة، مذكرة إياه بقوله تعالى:”يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”.

واختتمت “العبدولي” رسالتها للرئيس الإماراتي قائلة:” وحسبي بكم أنكم ستستجيبون لطلبي كرما وطيبا”.

هام وعاجل:

رسالة صوتية من المعتقلة #أمينة_العبدولي إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تطالبه فيها بتحسين ظروف سجنها ونقلها إلى سجن قريب من مكان إقامة عائلتها وأبنائها.#رسالة_السجينة_أمينة_العبدولي_لرئيس_دولة_الإمارات pic.twitter.com/YlkTFUwK1F — معتقلات الإمارات (@WomenDetained) February 24, 2019

وسبق للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الذي يتخذ من العاصمة السويسرية “جنيف” مقرا له أن نشر في يونيو/حزيران الماضي تسجيلا صوتيا مسربا، يكشف ما تتعرض له المعتقلة أمينة العبدولي.

ووفقا للتسجيل الصوتي المسرب فقد تحدثت “العبدولي” عن التعذيب الذي تعرضت له، مما تسبب في إصابة عينها اليسرى، واعوجاج في الاسنان السفلية.

وأضافت، أنه بالرغم من إصاباتها، لم يتم نقلها إلى طبيبة السجن، إلا بعد المطالبة المتكررة بالعلاج الطبي، حيث اكتفت الطبيبة بفحص عينها بضوء الاشعاع، وخلصت إلى أنها في حالة جيدة.

وأوضحت أن حالتها الصحية تراجعت مع الأسبوع الأول لإضرابها عن الطعام داخل محبسها؛ كما وهددتها طبيبة السجن بوضع “السم” في المغذي لها إن لم تفك إضرابها.

وذكرت، إن عدد النيباليات في السجن 11 نيبالية، 3 منهم بزي عسكري، والأخريات بزي رياضي أسود، تذهب معها منهم 5 نباليات، يقمن بدفعها بقوة بالرغم من وجود “أصفاد”.

واشتكت “العبدولي”، من استخدام المحققين لتحطيمها معنويًا، بإخبارها أن أولادها مشتتو الذهن في المدارس، ولا يوجد من يعتني بهم.

يذكر أنه تم نقل المعتقلة أمينة العبدولي، إلى سجن الوثبة بأبو ظبي، في 30 حزيران/ يونيو 2016، وتم الحكم عليها بالسجن 5 سنوات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وقد رفض القاضي إثبات التعذيب الذي تعرضت له.