جاءت من الفلبين إلى دبي بحثاً عن عمل.. هكذا استدرج شابٌ سيدةً واغتصبها مرتين!!

اتهمت محكمة إماراتية، شاباً مصرياً يبلغ من العمر 23 عامًا باغتصاب فلبينية، بعد الاحتيال عليها بشأن وجود مقابلة عمل في فندق.

وقالت الضحية (27 عامًا) وتعمل عاملة نظافة، إنّها ”كانت تبحث عن وظيفة، حيث إن صلاحية تأشيرتها ستنتهي في شهر أبريل، وأنها في حاجة لجمع المال لإعانة طفليها“.

وأثناء المحاكمة التي أُجريت حديثًا، كشفت الضحية أنّه ”خلال شهر نوفمبر العام الماضي، كان لديها مقابلة عمل في صالون تجميل في حي الكرامة بدبي، عندما بدأ الرجل محادثة معها مدعيًا أنه صاحب عمل تجاري ويستطيع توظيفها كسكرتيرة“.

واعترفت الضحية أنّهما ”تبادلا أرقام الهواتف، حيث كانت في أمس الحاجة إلى العمل، حتى أنها ذهبت لمقابلة العمل في صالون التجميل، قبل أن يتم إبلاغها أن المدير خارج البلاد“.

واستكملت الضحية إفادتها وقالت: ”بعد مغادرتي الصالون، تلقيت مكالمة من الرجل وأخبرني أن قريبته مستعدة لمقابلتي في مكتبها الموجود بمكان قريب، وكان لا يزال موجودًا خارج المبنى وأصر على ركوب سيارته“.

وأضافت: ”قال إن قريبته ستقابلني في أحد المطاعم، وفي الطريق، تلمسني بينما كان يتظاهر بأنه يبحث عن عبوة سجائر كنت أجلس عليها، كما كان يقود بسرعة عالية ويقول إن قريبته في انتظارنا“.



وكشفت تقارير المحكمة، أنه عند الوصول إلى الفندق، استدرج المدعى عليه السيدة إلى داخل غرفة، حيث تهجم عليها واغتصبها مرتين، ثم وضع 50 درهمًا في حقيبتها وتركها.

وسرعان ما أبلغت الضحية استقبال الفندق، ووصلت الشرطة بعد ذلك بقليل، ونجحت في القبض على المتهم الذي كان لا يزال في الفندق بـ ”واحة دبي للسيليكون“.وفقًا لما نشرته صحيفة ”خليج تايمز“

ونفى المدعى عليه اتهامات الاغتصاب والاعتداء الجنسي. ومع ذلك، كشفت الفحوصات آثار حشيش في بوله، وعلى إثر ذلك، تم تأجيل المحاكمة إلى 12 آذار/مارس.