تآمروا على عُمان وقطر.. أكاديمي إماراتي لـ عيال زايد: ستظلون بأرض التيه حتى تصححوا مساركم أو نتخلص من هرطقتكم

شن الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات سابقا الدكتور يوسف خليفة اليوسف، هجوما عنيفا على حكام الإمارات لضربهم اللحمة الخليجية من أجل تنفيذ مخططات شيطانية خاصة بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أدت للتآمر على قطر وسلطنة عمان ودول أخرى.

وقال “اليوسف” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) مستنكرا تناقض وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد:”وزير خارجية الامارات شانه شان الجبير كثير التصريحات قليل الأفعال فمرة سيحارب ايران ومرة هي جار”

وتابع هجومه على حكام الإمارات:”هذا مصير من يفكر بمصالحه الشخصية ويتآمر على جيرانه ويقمع شعبه ويعبث بثرواته ويقع في احضان اعدائه … وستظلون في ارض التيه هذه الى ان تصححوا مساركم او تتخلص الشعوب من هرطقتكم”

وزير خارجية الامارات شانه شان الجبير كثير التصريحات قليل الأفعال فمرة سيحارب ايران ومرة هي جار … هذا مصير من يفكر بمصالحه الشخصية ويتآمر على جيرانه ويقمع شعبه ويعبث بثرواته ويقع في احضان اعدائه … وستظلون في ارض التيه هذه الى ان تصححوا مساركم او تتخلص الشعوب من هرطقتكم — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) February 24, 2019

وأكد الأكاديمي الإماراتي أن الإمارات تآمرت على كل من عمان وقطر وتركيا وشعوب المنطقة وقمعت شعبها وأرهبته بالمرتزقة من “بلاك ووتر” وأمثالها.

وأشار إلى أن كل ذلك جاء من أجل العبث بالسلطة والثروة، مضيفا:”وبعد ذلك ترغب في ردع ايران والله أنكم سذج لا تفهمون انتم ومرتزقتكم شيئا في السياسة فقد اعمت بصركم وبصيرتكم الدنيا”

هذه الحكومة الفاشلة في الإمارات تآمرت على كل من عمان وقطر وتركيا وشعوب المنطقة وقمعت شعبها وارهبته بالمرتزقة من بلاك ووتر وأمثالها كل ذلك من اجل العبث بالسلطة والثروة وبعد ذلك ترغب في ردع ايران والله أنكم سذج لا تفهمون انتم ومرتزقتكم شيئا في السياسة فقد اعمت بصركم وبصيرتكم الدنيا — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) February 24, 2019

واختتم اليوسف تغريداته بالقول متمنيا:”سياتي جيل من ابناء الامارات يوما ما وسيحاول تقدير الثروات التي عبث بها الصبيان في ابوظبي من اجل تغطية فسادهم وعبثهم بحقوق الناس في ابوظبي خاصة والإمارات عامة”

وتابع:”وسيدرك هؤلاء الباحثين ان ما أنفقه هؤلاء المراهقين ليبقوا في السلطة كان كارثيا بالنسبة لسمعة ابناء الدولة وتاريخها وتنميتها”

سياتي جيل من ابناء الامارات يوما ما وسيحاول تقدير الثروات التي عبث بها الصبيان في ابوظبي من اجل تغطية فسادهم وعبثهم بحقوق الناس في ابوظبي خاصة والإمارات عامة وسيدرك هؤلاء الباحثين ان ما أنفقه هؤلاء المراهقين ليبقوا في السلطة كان كارثيا بالنسبة لسمعة ابناء الدولة وتاريخها وتنميتها — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) February 24, 2019

يشار إلى أن الأكاديمي الإماراتي يوسف خليفة اليوسف المقيم خارج الإمارات، يواجه ضغوطا شديدة من النظام القمعي بسبب انتقاده سياسة الإمارات ومهاجمته “عيال زايد”.

وكان آخر هذه الضغوط هي استدعاء جهاز أمن الدولة الإماراتي لنجله والتحقيق معه، حسبما صرح “اليوسف” قبل أيام.