السلطان قابوس - فريدمان
السلطان قابوس - فريدمان
الهدهد

بينما الشرق الأوسط في وضعٍ صعب.. هذا ما قاله كاتب أمريكيّ مشهور عن وضع عُمان

By وطن
0

قال الصحفي الأمريكي المعروف “” إن الكثير من دول الشرق الأوسط في وضع صعب للغاية بسبب التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، لكن فريدمان تحدث عن دول تسير في طريق صحيح ضاربا مثالا بالسلطنة.

وقال “فريدمان” إن السلطنة تسير في طريق صحيح واختارت الابتعاد عن خطوط التجاذبات في المنطقة متمنيا أن تستمر في طريقها وعلى سياستها.

وأضاف: “لأنني أعرف السلطنة أتيت إليها بعد زيارة أولى كانت قبل 40 سنة ورأيت اليوم تغيرات كبيرة حدثت”.

وقال فريدمان في محاضرة له في معرض مسقط الدولي للكتاب: إن منطقة الشرق الأوسط لا تدعم التعليم مدى الحياة والكثيرون فيها يسعون من أجل إشعال فتيل المواجهة بين الثنائيات سواء كانت دولا أو مذهبيات.وفق صحيفة “عمان”

وحاول فريدمان تقديم استعراض دقيق حول كتابه الذي تفاجأ أن له ترجمة عربية في المعرض.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

حدث فجراً في عُمان .. دهسه وتركه يموت ثمّ فرّ هارباً والشرطة تكشف التفاصيل

حياتنا

شاهد| عُمان .. حادث سير مروّع يحصد حياة 4 أشخاص ويُصيب آخريْن بجروحٍ خطيرة

الهدهد

بعد الإساءة لـ”جمال ريان”.. المدوّنة العُمانية الشهيرة…

الهدهد

جمال ريان يكشف هوية المغرد العُماني المتطاول على شرفه.. الشعب العماني ارقى من ذلك…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.