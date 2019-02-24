الرئاسة التركية تهاجم المشاركين بالقمة العربية الأوروبية: “العار عليكم جميعا”!

في تصريح شديد اللهجة، شن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، هجوما عنيفا على جميع المشاركين في القمة العربية-الأوروبية المنعقدة بشرم الشيخ المصرية، وذلك على خلفية إعدام مصر لـ9 معارضين بتهمة التورط في اغتيال النائب العام هشام بركات.

وقال “كالين” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة المعدمين التسعة ومعلقا عليها:” “الشبان التسعة الذين أعدمهم نظام السيسي الذي تشيد به دول غربية وخليجية”.

وأضاف كالين: “العار عليهم جميعا، جميعا متواطئون في هذه الجريمة”.

The nine young kids executed by the Sisi regime hailed by some Western and Gulf countries.

Shame on them all. They are all complicit in this crime. pic.twitter.com/GZjOfgjhyy — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 24, 2019

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجّه السبت انتقادات حادة إلى رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي.

وفي إجابته عن سؤال “لماذا لا تجتمع بالسيسي في مقابلة على قناة سي ان إن ترك ؟” قال أردوغان: “لا أقابل شخصا مثل هذا”، وقال إن “دولا غربية تدعم السيسي في انقلابه، ولا تزال كذلك حتى اليوم”.

وبشأن الإعدامات الأخيرة في مصر بحق المعارضين، قال إنها “جريمة ضد الإنسانية، وإن السيسي أعدم منذ توليه السلطة، 42 شخصا، كان آخرها إعدام تسعة شباب”.

بكلمات مبكية .. #أردوغان يتأثر وهو ينعي شهداء #الإعدام في قضية النائب العام pic.twitter.com/wOgEE1tmVs — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) February 23, 2019

وتشهد مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم، الأحد، بداية فعاليات القمة العربية ـ الأوروبية الأولى، تحت شعار “الاستثمار في الاستقرار”، بمشاركة ملوك ورؤساء وزراء من 27 دولة أوروبية و21 دولة عربية.