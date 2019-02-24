ابراهيم كالين
الهدهد

الرئاسة التركية تهاجم المشاركين بالقمة العربية الأوروبية: “العار عليكم جميعا”!

By وطن
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في تصريح شديد اللهجة، شن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، هجوما عنيفا على جميع المشاركين في القمة العربية-الأوروبية المنعقدة بشرم الشيخ المصرية، وذلك على خلفية إعدام لـ9 معارضين بتهمة التورط في اغتيال النائب العام هشام بركات.

وقال “كالين” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة المعدمين التسعة  ومعلقا عليها:” “الشبان التسعة الذين أعدمهم نظام السيسي الذي تشيد به دول غربية وخليجية”.

وأضاف كالين: “العار عليهم جميعا، جميعا متواطئون في هذه الجريمة”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجّه السبت انتقادات حادة إلى رئيس الانقلاب العسكري في مصر .

وفي إجابته عن سؤال “لماذا لا تجتمع بالسيسي في مقابلة على قناة سي ان إن ترك ؟” قال أردوغان: “لا أقابل شخصا مثل هذا”، وقال إن “دولا غربية تدعم السيسي في انقلابه، ولا تزال كذلك حتى اليوم”.

وبشأن الإعدامات الأخيرة في مصر بحق المعارضين، قال إنها “جريمة ضد الإنسانية، وإن السيسي أعدم منذ توليه السلطة، 42 شخصا، كان آخرها إعدام تسعة شباب”.

وتشهد مدينة المصرية اليوم، الأحد، بداية فعاليات القمة العربية ـ الأوروبية الأولى، تحت شعار “الاستثمار في الاستقرار”، بمشاركة ملوك ورؤساء وزراء من 27 دولة أوروبية و21 دولة عربية.

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