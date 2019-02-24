الخاطف اقتحم قمرة القيادة وهذا ما فعله بالطاقم.. تفاصيل اختطاف طائرة بنغالية كانت متجه إلى دبي

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن محاولة اختطاف تعرضت لها طائرة بنغالية متجهة إلى مدينة دبي الإماراتية، مشيرة إلى أن الطائرة اضطرت للهبوط في مطار “شاه أمانات” بمدينة تشيتاغونغ البنجالية، بعد محاولة لاختطاف الطائرة.

وأوردت الوكالة الفرنسية أن مسلح حاول اقتحام قمرة القيادة الخاصة بالطائرة، مضيفة أن الطائرة تابعة لخطوط “بيمان” البنغالية، وكانت متجهة من مدينة دكا إلى دبي.

وأشارت الوكالة إلى أن أحد أفراد طاقم الطائرة، ربما يكون أصيب بالرصاص، وتم إجلاء ركاب الطائرة عنها.

ونقلت الوكالة ، عن نعيم حسن، نائب رئيس أمن الطيران، قوله إن ”جميع الركاب الذين يزيد عددهم عن 150 راكبا، سالمون“.

وأضاف عقب هبوط الطائرة في مطار تشيتاغونغ جنوب شرق بنغلادش، ”نعتقد أن المشتبه به مجنون. يقول إن لديه قنبلة، ولكنا لسنا متأكدين“.

وكانت الرحلة ”بي جي 147“ قد أقلعت في وقت سابق من العاصمة دكا باتجاه دبي.

وقال وزير الطيران المدني البنغالي مهيوب الحق، معلقا على الموضوع، إن أحد أفراد طاقم الطائرة أطلق إنذارًا بعدما وجد سلوك أحد الركاب ”مثيرًا للريبة“.

ونقلت صحيفة ”ديلي ستار“ عن متحدث باسم وزارة الطيران المدني والسياحة في بنغلاديش، قوله إن ”الطيار قام بالهبوط الاضطراري، وتم إجلاء جميع الركاب من الطائرة. فقط المشتبه به و عضو طاقم الطائرة على متن الطائرة. لقد حاصرت وحدات الكوماندوز الطائرة ”.

وأوردت تقارير إعلامية عن تعرض أحد أفراد طاقم الطائرة للإصابة بالرصاص فيما لا يزال الخاطف المشتبه به على متن الطائرة المحاصرة من قبل رجال الشرطة وكتيبة التدخل السريع في المطار.