أمير سعودي يتهم أردوغان بتلقي “رشوة” قطرية لمهاجمة السعودية: جاء موعد الدفعة المستحقة

أثارت تغريدة للأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق، هاجم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جدلا واسعا بين النشطاء بسبب إدعاءات الأمير ضد الرئيس التركي مكايدة دون دليل.

واتهم “ابن مساعد” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) الرئيس التركي بتلقى رشاوى لمهاجمة السعودية عبر قضية خاشقجي التي تمسك تركيا بزمامها وتحتفظ بأدلة تؤكد تورط كبار المسؤولين السعوديين بجريمة القرن.

وقال ما نصه:”في آخر عشرة أيام من كل شهر يصرح أردوغان عن قضية خاشقجي مهاجمًا السعودية بنفس الهراء القديم الجديد.. هو يعلم أن ذلك لم يجدِ سابقًا ولن يجدي الآن.. ولكن ربما هو موعد الدفعة المستحقة!”

في آخر عشرة أيام من كل شهر يصرح أردوغان عن قضية خاشقجي مهاجمًا السعودية بنفس الهراء القديم الجديد.. هو يعلم أن ذلك لم يجدِ سابقًا ولن يجدي الآن.. ولكن ربما هو موعد الدفعة المستحقة! — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) February 23, 2019

ولفت ناشطون إلى أن الأمير السعودي يقصد قطر بحديثه عن “الرشوة”، بسبب التقارب الكبير بين قطر وتركيا من جانب والأزمة الطاحنة بين السعودية وقطر من جانب من آخر.

وقوبلت تغريدة عبدالرحمن بن مساعد بهجوم كبير من قبل النشطاء، لدفقه التهم والافتراءات دون دليل مكايدة في تركيا التي رفضت حصار قطر الجائر.

وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأمس، تأكيده أن بلاده لن تتوقف عن متابعة جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي؛ لأن الجريمة ارتكبت على الأراضي التركية.

وقال أردوغان لـ “سي إن إن تورك” إن من أعطى الأوامر لتنفيذ جريمة اغتيال خاشقجي معروف.

وأضاف أنه لا يمكن تغطية جريمة اغتيال خاشقجي، مؤكداً أن الوثائق والأدلة التي تملكها تركيا تثبت ذلك.

وتساءل أردوغان: ” إذا لم يكن ولي العهد السعودي يعلم بما جرى فمن الذي يعلم؟؟”.

ووجه “أردوغان” حديثه لولي العهد السعودي قائلاً: “إذا كنت واثقا من نفسك فلتخرج للعلن وتتكلم عوضا عن استعمال النفط والأموال للتغطية على الجريمة”.

ودائما ما يهاجم الأمير السعودي المقرب من ابن سلمان تركيا ورئيسها أردوغان، حيث هاجم الرئيس التركي أوائل الشهر الجاري أيضا, متهما إياه بانه قطري وفاقد المصداقية.

وقال الأمير السعودي في تغريدة ضمن هاشتاج #اردوغان_ادب_يوك الذي أطلقه الذباب الالكتروني للتطاول على أردوغان عقب تصريحاته الأخيرة حول جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي والذي اتهم فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالكذب,:” اردو كان له مصداقية منذ زمن ليس بالقريب ..والغريب أنه كلما ظهر لا يفعل شيئًا سوى تأكيد اختفائها “.

وأضاف الأمير السعودي في تغريدته التي رصدتها “وطن” بتاريخ 4 فبراير الجاري, ” هذا لا يهمه طالما كان الظهور مدفوع الثمن .. المعادلة بسيطة- حسب قوله- اردوغان- قطري- شيك- عزة- يوك – ادب- يوك- مصداقية- يوك!”.