أكاديمي إماراتي يتطاول على العمانيين ويصف سياسة السلطان قابوس بـ”الغبية”: تعيشون على تبرعات دول الجوار

عاد الاكاديمي الإماراتي خالد عجمان, إلى التطاول على سلطنة عمان والسلطان قابوس بن سعيد، ووزير خارجيته يوسف بن علوي، واصفاً اياهم بـ”عبيد طهران”، زاعماً ان السلطنة تعيش على تبرعات الدول والتجار، على حد قوله.

وقال “عجمان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أقول لعبيد طهران في مسقط و ضواحيها … سمعوني صراخكم فهي تجعلني أضحك على غباء سياسة قابوس ويوسف بن علوي أثرياء السلطنة التي تعيش على تبرعات الدول و التجار … و الآن على #الريال_القطري”.

أقول لعبيد طهران في مسقط و ضواحيها … سمعوني صراخكم فهي تجعلني أضحك على غباء سياسة قابوس و يوسف بن علوي أثرياء السلطنة التي تعيش على تبرعات الدول و التجار … و الآن على #الريال_القطري 🤣 https://t.co/a57t2UDzN9 — د خالد عيمان (@khalidajman) February 24, 2019

وفي تعليقه على عدم مشاركة السلطان قابوس شخصيا في القمة الأوروبية-العربية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، قال:” مصر أثبتت لنا أن لا مكان على أرضها للخونة و داعمي الثورات و حلفاء إيران و الحوثي و لذلك كلي تأكيد بأن قابوس لن يحضر القمة فهو يعلم أن مكانه ليس بين حكام العرب و نتمنى من الأسرة الحاكمة في عمان إعادة الدفة للسلطنة لحضنها العربي”.

#مصر أثبتت لنا أن لا مكان على أرضها للخونة و داعمي الثورات و حلفاء إيران و الحوثي و لذلك كلي تأكيد بأن #قابوس لن يحضر القمة فهو يعلم أن مكانه ليس بين حكام العرب و نتمنى من الأسرة الحاكمة في عمان إعادة الدفة للسلطنة لحضنها العربي #مصر_تطرد_الدميه_تميم — د خالد عيمان (@khalidajman) February 24, 2019

كما طالب “عجمان” بتجميد عضوية سلطنة عمان في مجلس التعاون، قائلا:” حياد العمانيين كذب فهو هجوم على السعودية و الإمارات و إتهامات باطلة بالتجسس و جرائم الحرب بالمقابل خيانة عمان لهم بدعم الحوثي و طهران و قطر … في نظري إعادة تقييم عمان كجزء من منظومة مجلس التعاون الخليجي أمر مهم فلا أراها غير جزء ضار بالمجلس و ردعه عبر تجميد عضويته أمر جيد”.

👳🏾‍♂️ حياد العمانيين كذب فهو هجوم على السعودية و الإمارات و إتهامات باطلة بالتجسس و جرائم الحرب بالمقابل خيانة عمان لهم بدعم الحوثي و طهران و قطر … في نظري إعادة تقييم #عمان كجزء من منظومة مجلس التعاون الخليجي أمر مهم فلا أراها غير جزء ضار بالمجلس و ردعه عبر تجميد عضويته أمر جيد — د خالد عيمان (@khalidajman) February 24, 2019

وواصل الاكاديمي الإماراتي تطاوله وسخريته من السلطان قابوس، معلقا على عدم حضور امير قطر للقمة الاوروبية-العربية بالقول:” و لا زعلك لكن تأكد قابوس سيكون مثلك محتج على إرسال الدعوة لمصنع الحلوى العُماني الي في صلالة”.

🤣 @TamimBinHamad و لا زعلك لكن تأكد قابوس سيكون مثلك محتج على إرسال الدعوة لمصنع الحلوى العُماني الي في صلالة #joke https://t.co/3bRFIW12ea — د خالد عيمان (@khalidajman) February 23, 2019

وسبق وان دعا خالد عجمان لمقاطعة المنتجات العمانية، متطاولا على سلطان عُمان قابوس بن سعيد، واصفاً إياه بـ”الدكتاتور”.

تحويل العمانيين #بوصلة حساباتهم و الهجوم على #الإمارات و #السعودية بهذي الكمية خلال الفترة الماضية إرضاءاً لملالي طهران و الحوثي و الريال القطري أمر #خطير و نرجوا فعلياً #مقاطعة_المتجات_العمانية لدعمها سياسة #الدكتاتور #قابوس المخلة بأمن و إستقرار المنطقة pic.twitter.com/g4NEFF6grg — د خالد عيمان (@khalidajman) February 19, 2019

وأضاف في تدوينة اخرى ردا على مغرد عماني تصدى له بعد زعمه بأن مسندم والبريمي للإمارات، قال:” حشرة من عمان يطالبني أتوقف عن نشر الحقائق الي اكتبها عن نظام قابوس الحليف و الراعي لجماعات ارهابيه تنتمي للحوثه و طهران فأنا موافق بشرط ان توقف عمان هذا الدعم و تطلق سجناء مسندم و ترجع البريمي و مسندم لاهلها الأصليين و تحاسب من تهجَّم على دول الحزم”.