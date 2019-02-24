أكاديمي إماراتي يتطاول على العمانيين ويصف سياسة السلطان قابوس بـ”الغبية”: تعيشون على تبرعات دول الجوار
عاد الاكاديمي الإماراتي خالد عجمان, إلى التطاول على سلطنة عمان والسلطان قابوس بن سعيد، ووزير خارجيته يوسف بن علوي، واصفاً اياهم بـ”عبيد طهران”، زاعماً ان السلطنة تعيش على تبرعات الدول والتجار، على حد قوله.
وقال “عجمان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أقول لعبيد طهران في مسقط و ضواحيها … سمعوني صراخكم فهي تجعلني أضحك على غباء سياسة قابوس ويوسف بن علوي أثرياء السلطنة التي تعيش على تبرعات الدول و التجار … و الآن على #الريال_القطري”.
وفي تعليقه على عدم مشاركة السلطان قابوس شخصيا في القمة الأوروبية-العربية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، قال:” مصر أثبتت لنا أن لا مكان على أرضها للخونة و داعمي الثورات و حلفاء إيران و الحوثي و لذلك كلي تأكيد بأن قابوس لن يحضر القمة فهو يعلم أن مكانه ليس بين حكام العرب و نتمنى من الأسرة الحاكمة في عمان إعادة الدفة للسلطنة لحضنها العربي”.
كما طالب “عجمان” بتجميد عضوية سلطنة عمان في مجلس التعاون، قائلا:” حياد العمانيين كذب فهو هجوم على السعودية و الإمارات و إتهامات باطلة بالتجسس و جرائم الحرب بالمقابل خيانة عمان لهم بدعم الحوثي و طهران و قطر … في نظري إعادة تقييم عمان كجزء من منظومة مجلس التعاون الخليجي أمر مهم فلا أراها غير جزء ضار بالمجلس و ردعه عبر تجميد عضويته أمر جيد”.
وواصل الاكاديمي الإماراتي تطاوله وسخريته من السلطان قابوس، معلقا على عدم حضور امير قطر للقمة الاوروبية-العربية بالقول:” و لا زعلك لكن تأكد قابوس سيكون مثلك محتج على إرسال الدعوة لمصنع الحلوى العُماني الي في صلالة”.
وسبق وان دعا خالد عجمان لمقاطعة المنتجات العمانية، متطاولا على سلطان عُمان قابوس بن سعيد، واصفاً إياه بـ”الدكتاتور”.
وأضاف في تدوينة اخرى ردا على مغرد عماني تصدى له بعد زعمه بأن مسندم والبريمي للإمارات، قال:” حشرة من عمان يطالبني أتوقف عن نشر الحقائق الي اكتبها عن نظام قابوس الحليف و الراعي لجماعات ارهابيه تنتمي للحوثه و طهران فأنا موافق بشرط ان توقف عمان هذا الدعم و تطلق سجناء مسندم و ترجع البريمي و مسندم لاهلها الأصليين و تحاسب من تهجَّم على دول الحزم”.