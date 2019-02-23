الامن المصري
الامن المصري
الهدهد

لم يكتف بالإعدامات.. السيسي أصابه “السُعار” فشن حملة اعتقالات في صفوف “حزب الدستور”

By وطن
0

سادت مواقع التواصل في موجة غضب واسعة، بعد إعلان المصري عن اعتقال مجموعة من أعضائه من قبل قوات الأمن، بسبب رفض التعديلات الدستورية المقترحة في الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة الغليان بين المصريين بسبب الإعدامات الأخيرة لعدد من المعارضين، بتهم ملفقة واعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.

وأوضح الحزب المصري في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يستنكر ويدين قيام قوات الأمن باحتجاز جمال فاضل عضو الحزب بمحافظة أسوان فجر اليوم، واقتياده من منزله إلى مكان غير معلوم.

#الحرية_لجمال_فاضل #الحرية_لاحمد_الرسام#الحرية_لرمضان_ابوزيد #الحرية_لهلال_المصرى#لا_لمحاصرة_الأحزاب #لا_للتعديلات_الدستورية

Posted by ‎حزب الدستور‎ on Saturday, 23 February 2019

وطالب الحزب السلطات المعنية وقوات الأمن بالكشف فورا عن مكان احتجازه، وعدم مخالفة الدستور والقانون بالاستمرار في احتجازه دون العرض على النيابة العامة أو توجيه اتهامات له إن وجدت.

وأكد الحزب أنه سيستمر في نشاطه السياسي السلمي، مع باقي التيار المدني الديمقراطي في رفض التعديلات الحالية على الدستور.

ونشر الحزب صورة المعتقلين الأربعة وهم جمال فاضل، وأحمد الرسام، ورمضان أبوزيد، وهلال المصري.

واعتقلت السلطات الأمنية المصرية، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، النائب السابق والضابط المتقاعد من القوات المسلحة محمد محيي الدين بمنزله في الإسكندرية.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

تمثيل هزيل للإمارات بالقمة العربية ـ الأوروبية في مصر يثير الشكوك بشأن خلافات بين ابن…

الهدهد

“صبيانية” النظام المصري تدفع أمير قطر لمقاطعة القمة “العربية ـ…

الهدهد

“شاهد” وصيّة تُدمي القلب لأحد الـ9 الذين أعدمهم “السيسي”…

حياتنا

فاجعة في مصر .. “القاتل الصامت” يحصد أرواح 6 أشخاص من عائلة واحدة!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.