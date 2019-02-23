كاتب إماراتي يهذي: خبرات الجيش والشرطة في عُمان من عندنا.. هكذا ردّ عليه عُمانيون

لاقت تغريدةٌ نشرها الكاتب الاماراتي، أحمد عبيد، وخصّ بها قدرات الاجهزة الامنية في سلطنة عمان، سخريةً واسعةً من قِبَل المغرّدين العمانيين.

وزعم عبيد في تغريدته أنّ معظم خبرات الجيش السلطاني العُماني، من الدورات التي أخذها مجنّدوه في الإمارات، وأن أول ١٢ دورة للشرطة كان ٩٠٪ من المنتسبين في هذه الدورات من العُمانيين، مضيفاً أن خبرة جاهز “الدفاع المدني” اكتسبت من الامارات.

بو زايد الجماعه عندهم خبره كافيه لإدارة اي شي عندهم

الجيش : معظم خبراتهم من الدورات اللي خذوها عندنا

الشرطه : اول ١٢ دوره كان نسبتهم ٩٠٪ من المنتسبين في الدورات

المطافي: خبزتهم من عندنا لنفس الاسباب اعلاه

تراك ظالم بعض الاحيان https://t.co/02RY8fJxht — Ahmed Obaid (@alsyaaf) February 20, 2019

وردّ مغرّدون عُمانيون على الكاتب الإماراتي، مفنّدين مزاعمه، وواصفين ما جاء في تغريدته بـ”النكتة”.

اجمل نكته قريتها في هذا اليوم😂 — المهيب🇴🇲 (@miimjm) February 21, 2019

ههه ضحكتني الجيش قال الخبره من عندهم ..

يارجل ضباطكم اذا يجوا دوره ف عيدم يشردوا 😂 — k a a b i 🇴🇲 أحمد (@kaabi_7_77) February 20, 2019

ضحكني الجيش ماخذ خبرات من معكم وشو سالفة الخبز ماال المطافي او ماتعرف تكتب الله ياخذك بس ويفكنا من شر فتنتك — Ahmed (@Aam007100Ahmed) February 21, 2019

خبرات وضعيف قدام الحوثي؟😂🤣 — فتى الشراة العُماني (@roopeen_9) February 21, 2019

اقول لا تبقبق من الصبح جيشنا وجيشنا ،، شو تقصد البلاك وتر ولا الدول الثانية عدد جيشكم عن قوات الفرق اللي عندنا ،، 😂😂😂😂 — الحارثي (@iG2CAoHsUx9p1Xj) February 21, 2019

انتوا عندكم جيش وشرطة كلهم كانوا من عمان ورجعوا بعد ما اسسوا لكم الأمن كله بفضلنا واليوم ما عندكم غير هنود وبلاك ووتر ونيبال ووووووووووالخ — ❤️2018❤️ (@HM2018H) February 22, 2019

وأثار “عبيد” استياء العمانيين في أعقاب سخريته من وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، معلقا على حواره مع قناة “روسيا اليوم” الذي كشف فيه عن طبيعة الخلاف بين السلطنة والإمارات، موضحا أيضا طبيعة العلاقة مع إسرائيل والهدف من اللقاءات الاخيرة مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وقال “عبيد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مشيرا “ابن علوي”:” مرت علي مقابلة مسؤول على قناة RT ، ياي يكحلها عماها.”

من جانبهم، ردّ مغردون عمانيون على سخرية “عبيد” من وزير خارجيتهم، مؤكدين له على عمق العلاقات بين الشعبين العماني والإماراتي موضحين ان غرضه إيقاع “الفتنة” بين الشعبين، مذكرين إياه بأن “ابن علوي” يمارس السايسة قبل ان يولد وتلميذ للسلطان قابوس بن سعيد الذي حكم بلاده قبل تتكون الإمارات وتصبح دولة.