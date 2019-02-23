كاتب إماراتي يهذي: خبرات الجيش والشرطة في عُمان من عندنا.. هكذا ردّ عليه عُمانيون
لاقت تغريدةٌ نشرها الكاتب الاماراتي، أحمد عبيد، وخصّ بها قدرات الاجهزة الامنية في سلطنة عمان، سخريةً واسعةً من قِبَل المغرّدين العمانيين.
وزعم عبيد في تغريدته أنّ معظم خبرات الجيش السلطاني العُماني، من الدورات التي أخذها مجنّدوه في الإمارات، وأن أول ١٢ دورة للشرطة كان ٩٠٪ من المنتسبين في هذه الدورات من العُمانيين، مضيفاً أن خبرة جاهز “الدفاع المدني” اكتسبت من الامارات.
وردّ مغرّدون عُمانيون على الكاتب الإماراتي، مفنّدين مزاعمه، وواصفين ما جاء في تغريدته بـ”النكتة”.
وأثار “عبيد” استياء العمانيين في أعقاب سخريته من وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، معلقا على حواره مع قناة “روسيا اليوم” الذي كشف فيه عن طبيعة الخلاف بين السلطنة والإمارات، موضحا أيضا طبيعة العلاقة مع إسرائيل والهدف من اللقاءات الاخيرة مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
وقال “عبيد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مشيرا “ابن علوي”:” مرت علي مقابلة مسؤول على قناة RT ، ياي يكحلها عماها.”
من جانبهم، ردّ مغردون عمانيون على سخرية “عبيد” من وزير خارجيتهم، مؤكدين له على عمق العلاقات بين الشعبين العماني والإماراتي موضحين ان غرضه إيقاع “الفتنة” بين الشعبين، مذكرين إياه بأن “ابن علوي” يمارس السايسة قبل ان يولد وتلميذ للسلطان قابوس بن سعيد الذي حكم بلاده قبل تتكون الإمارات وتصبح دولة.