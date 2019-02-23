“شاهد” كيف أهان بوتين الأسد وسط جنوده وهكذا ظهر بشار “ذليلا” مكسورا أمام الكاميرات

تداول ساسة وناشطون صورا حديثة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس النظام السوري بشار الأسد، اعتبروها إهانة متعمدة من بوتين لبشار وسط جنوده حيث ظهر الأسد ذليلا بهذا الموقف.

وأظهرت الصورة بوتين خلال حديثه إلى العساكر، فيما يقف الأسد خلفه إلى جانب عدد من الضباط، بطريقة اعتبرها ناشطون “مهينة ومذلة له”.

لقطة تاريخية متعمدة لاظهار بشار الأسد يقف مهانا ذليلا حقيرا وكأنه ضابط في جيش بوتين، الصورة في أراضي السيادة السورية وليست في روسيا! لم تكن سوريا مهانة يوما كما كانت عليه في حكم عائلة الأسد. pic.twitter.com/f8HQ7fGQrM — Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) February 21, 2019

الإعلامي فيصل القاسم علق على هذه الصوة المذلة بقوله:”قبل ايام اتهم بشار الاسد الرئيس التركي بأنه أجير عند الامريكيين، فظهرت هذه الصورة المذلة والمسيئة جداً لبشار فجأة. ..سيادة الرئيس حاول تخفف عيار الدواء المهدئ الذي تأخذه قبل إلقاء الخطابات … يبدو عمتكون الجرعة زائدة احياناً “

قبل ايام اتهم بشار الاسد الرئيس التركي بأنه أجير عند الامريكيين، فظهرت هذه الصورة المذلة والمسيئة جداً لبشار فجأة. ..سيادة الرئيس حاول تخفف عيار الدواء المهدئ الذي تأخذه قبل إلقاء الخطابات … يبدو عمتكون الجرعة زائدة احياناً pic.twitter.com/ThH7ikS5Ku — فيصل القاسم (@kasimf) February 23, 2019

وقال ناشطون إن المثير ليس الصورة فقط، إنما توقيت نشرها، وتسريبها، الذي يأتي بعد نحو 15 شهرا على الزيارة.

بشار يعلم العالم كله قادة وشعوبا معنى التواضع

ليس مهما أن تكون ذيل الكلب أو رأسه المهم أن تبقى

وما يدريك لعل ذيل الكلب قد يكون أهم من رأسه وتنجب قرادة عاشت على الذيل النوع المسيطر عالعالم pic.twitter.com/6nraQHfFq3 — عبدالله الحارث (@nhj01) February 22, 2019

وأوضح آخرون أن روسيا لم تعد متمسكة بالأسد، وربما تصل إلى صيغة اتفاق مع دول الغرب، تجبر رأس النظام السوري على التنحي من منصبه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بشار لهذا الموقف، حيث منعه قبل ذلك قائد عسكري من مرافقة بوتين لمصافحة جنود القاعدة، في حركة اعتبرت إهانة لرئيس النظام في حضرة ضيفه.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله في ديسمبر 2017، قائدًا عسكريًا روسيًا كان يسير رفقة الأسد خلف بوتين لحظة دخوله القاعدة، وهو يمسك ذراع الرئيس السوري ويشير إليه بالوقوف، وهو ما يبدو أن الأسد انصاع له بعد إشارات بيده يُفهم منها أنه يستفسر هل يتوقف هنا.