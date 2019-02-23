“شاهد” كيف أهان بوتين الأسد وسط جنوده وهكذا ظهر بشار “ذليلا” مكسورا أمام الكاميرات

تداول ساسة وناشطون صورا حديثة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس النظام السوري بشار الأسد، اعتبروها إهانة متعمدة من بوتين لبشار وسط جنوده حيث ظهر الأسد ذليلا بهذا الموقف.
وأظهرت الصورة بوتين خلال حديثه إلى العساكر، فيما يقف الأسد خلفه إلى جانب عدد من الضباط، بطريقة اعتبرها ناشطون “مهينة ومذلة له”.
الإعلامي فيصل القاسم علق على هذه الصوة المذلة بقوله:”قبل ايام اتهم بشار الاسد الرئيس التركي بأنه أجير عند الامريكيين، فظهرت هذه الصورة المذلة والمسيئة جداً لبشار فجأة. ..سيادة الرئيس حاول تخفف عيار الدواء المهدئ الذي تأخذه قبل إلقاء الخطابات … يبدو عمتكون الجرعة زائدة احياناً “
وقال ناشطون إن المثير ليس الصورة فقط، إنما توقيت نشرها، وتسريبها، الذي يأتي بعد نحو 15 شهرا على الزيارة.
وأوضح آخرون أن روسيا لم تعد متمسكة بالأسد، وربما تصل إلى صيغة اتفاق مع دول الغرب، تجبر رأس النظام السوري على التنحي من منصبه.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بشار لهذا الموقف، حيث منعه قبل ذلك قائد عسكري من مرافقة بوتين لمصافحة جنود القاعدة، في حركة اعتبرت إهانة لرئيس النظام في حضرة ضيفه.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله في ديسمبر 2017، قائدًا عسكريًا روسيًا كان يسير رفقة الأسد خلف بوتين لحظة دخوله القاعدة، وهو يمسك ذراع الرئيس السوري ويشير إليه بالوقوف، وهو ما يبدو أن الأسد انصاع له بعد إشارات بيده يُفهم منها أنه يستفسر هل يتوقف هنا.