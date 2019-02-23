شاهد| فيديو أصالة نصري الذي أثار غضباً واسعاً .. ما علاقة البحرين؟؟

هاجمت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، الفنانة السورية أصالة؛ بسبب تصريح أدلت به أثناء وقوفها على مسرح “فبراير الكويت”.

وقالت “أصالة” في معرض تعليقها على إحدى الأغنيات: “أنا أحوج الناس للوطن”. إلا أن هذا أثار جدلاً في أوساط المتابعين.

وقالت فجر السعيد في حلقة من برنامجها “هنا الكويت”: “أصالة تقول أنا أحوج الناس للوطن. أصالة حبيبتي إنت داشة بجواز بحريني وجنسية بحرينية، معناتا عندك وطن اسمه البحرين. فشلون أحوج الناس للوطن؟”.

ورأت في ذلك عدم اعتراف من الفنانة السورية بالدولة التي تحمل جنسيتها وجوزاها.

وأضافت أن المواطن البحريني يدخل إلى دول الخليج من دون تأشيرة، ويحصل على تأشيرات أخرى بسهولة، لافتة إلى أن الفنانة السورية باتت تتمتع بامتيازات من خلال الأوراق الرسمية التي تحملها.

وتوجهت إليها بالسؤال: “مو تارس عينك البحرين؟ مو وطن بالنسبة إلك البحرين؟”.