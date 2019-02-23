“شاهد” سخرية واسعة من ابن سلمان بسبب سور الصين العظيم.. “برميل البحرين” وضعه في موقف محرج

تسببت صورة نشرها وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، لولي العهد السعودي فوق سور الصين العظيم في سخرية واسعة من الأخير وهجوم كبير على الأول.

ونشر “برميل البحرين” في تغريدة على حسابه بموقع تويتر رصدتها (وطن) صورة ابن سلمان فوق سور الصين العظيم وعلق عليها بقوله: “للصين سور، ومحمد لنا سور”، وأضاف “سور شامخ، لا يطاله معتد”.

للصين سورٍ و محمد لنا سور

عالي الشموخ ما يطاله معتدي pic.twitter.com/rjnmgPVvia — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) February 21, 2019

التغريدة التي فجرت سخرية واسعة من ولي العهد السعودي وتسببت في هجوم كبير على وزير خارجية البحرين “المطبل” بحسب وصف نشطاء له.

الكاتب السعودي فؤاد إبراهيم دون ساخرا من برميل البحرين:”لو تستقيل من الخارجية وتقدم على وظيفة طبال في العربية أصرف لك..”

لو تستقيل من الخارجية وتقدم على وظيفة طبال في العربية أصرف لك.. — فؤاد ابراهيم (@fuadibrahim2008) February 22, 2019

وهاجمت لولوه بن جاسم ولي العهد السعودي:”وظيفة السور الحماية!!أما وأن يأمر بقتل مواطن سعودي ويقطّعة في قنصلية بلادة! فلا يمكن أن ينطبق علية تشبيهك!!”

وظيفة السور الحماية!!أما وأن يأمر بقتل مواطن سعودي ويقطّعة في قنصلية بلادة! فلا يمكن أن ينطبق علية تشبيهك!! — لولوه بنت جاسم آل ثاني (@lulwaalthani) February 21, 2019

وصفعه حمزة اليوسف ساخرا:”يا قليل الفهم للصين سورٌ بتنوين الضم وليس تنوين الكسر هذا لغةً فقط. أما عن فحوى البيت الشعري : للمنازلِ مصرفٌ صحي وبن سلمان بكل المجاريرِ”

يا قليل الفهم

للصين سورٌ

بتنوين الضم وليس تنوين الكسر

هذا لغةً فقط.

أما عن فحوى البيت الشعري :

للمنازلِ مصرفٌ صحي وبن سلمان بكل المجاريرِ — حمزة اليوسف (@HAMZH7711) February 22, 2019

وكان ولي العهد السعودي، زار سور الصين العظيم، ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها للعاصمة بكين، بعد زيارة الهند وباكستان، وتوقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارات فيهما.