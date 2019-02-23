شاهد| جريمة شيطانية.. ابن يقتل أمّه ويقطّعها لألف قطعه ويطبخها ويطعمها لكلبه!

في جريمة بشعة، قتل شاب إسباني والدته، وقطّعها الى ألف قطعة، وأطعم بعضاً منها لكلبه، بعد طبخه.

ويُدعى القاتل ”سانشيز“، مدمن على المخدرات، وكان يحتسي الخمرة بشكل يومي مع شبان عاطلين عن العمل خارج منزله قرب العاصمة مدريد.

وتعتقد الشرطة أنه المتهم، حيث يعد من أصحاب السوابق، وتم اعتقاله من قبل، وهو من ارتكب الجريمة قبل نحو شه.

وأبلغ الجيران الشرطة أن “ساشنيز” كان دائم الخلاف مع والدته، وأنهم كانوا أحيانًا يرون جروحًا على وجهها ويديها، لكنهم كانوا يظنون أن الكلب هو الذي كان يتسبب بذلك.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن المحكمة أمرت بإجراء تقييم نفسي لساشينز؛ لمعرفة أسباب ارتكابه مثل هذه الجريمة الوحشية.