“شاهد” القوة البحرية للجيش الإيراني تنفّذ هذه العملية النوعيّة لأوّل مرّة بواسطة غواصة

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، ان الجيش الإيراني اختبر للمرة الأولى صاروخا مضادا للسفن يطلق من غواصة.

وأفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أن غواصة ايرانية من فئة “غدير” قامت وللمرة الاولى باطلاق صاروخ كروز مضاد للسطح دمرت به الهدف المحدد بنجاح في اطار مناورات القوة البحرية للجيش الإيراني.

وتتواصل لليوم الثالث المرحلة النهائية لمناورات “الولاية 97” .

وقالت “فارس” إنه بسبب النطاق العملاني المحدود للطوربيدات واحتمال الكشف عن مكان الغواصة حين اطلاق الطوربيد، فقد تم في ظل جهود خبراء القوة البحرية للجيش وصناعات وزارة الدفاع وللمرة الاولى اطلاق الصاروخ من عمق البحر نحو الهدف حيث يمكن عبر هذا الطريق استهداف وحدات “العدو” من دون الكشف عن مكان الاطلاق.

ووفقا لهذا التقرير فان الغواصات الاخرى التابعة للقوة البحرية الايرانية ومنها الغواصات الثقيلة من فئة “طارق”والغواصة “فاتح” الايرانية بالكامل، تحظى ايضا بهذه الامكانية.

يذكر ان مناورات ” الولاية 97″ تجري لمدة 3 ايام في قسم كبير من سواحل ايران الجنوبية في منطقة مكران، بدءا من شرق مضيق هرمز وسواحل بحر عمان حتى مدار 10 درجة في شمال المحيط الهندي.