الملك سلمان وولي عهده
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“شاهد” ابن سلمان يقبّل أقدام والده أثناء ذهابه إلى مصر

By خاص "وطن"
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تسبب مقطع متداول لولي العهد السعودي ، أثناء توديع والده الملك قبل توجهه لمصر لحضور القمة العربية ـ الأوروبية في سخرية واسعة منه.

وبحسب المقطع المتداول وأثناء توديعه للملك سلمان قام ولي العهد بتقبيل يد وقدم والده، في تصرف ألهب حماس محبيه.. بحسب وصف وسائل الإعلام التي ركزت على هذه “اللقطة” بشدة ما أثار سخرية المغردين.

وهاجمه أحد النشطاء بقوله:”م يرد هذا عن نبينا ولا خلفائه ولا الصحابه ولا في عرفنا  …  شكله لازال متاثر من رحلة الصين”

وقال آخر:”الحركه ذي ما ادري ليش احسها ما تصلح للوالدين ولا لغيرهم الركوع والسجود لله وحده ولم يذكر عن السلف فعلها الله يرضى على كل بار ويصلح لنا وللمسلمين العطا”

وعلق ثالث مستنكرا تصنع ابن سلمان للبر وحرصه على الشو الإعلامي:”اَي مثال يضرب ، هذا يتمنى الموت لوالده”

كما عبر آخرون عن استيائهم من تركيز الإعلام وتسخيره على مثل هذه الأمور السطحية لتلميع ولي العهد.

وقبل مغادرته المملكة، ​أصدر العاهل السعودي بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا، ينيب ، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.

ووصل العاهل السعودي، اليوم السبت، إلى شرم الشيخ، لكي يترأس وفد المملكة في قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق غدا الأحد لمدة يومين.

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  1. م عرقاب الجزائر يقول

    كم هو بار بوالده؟!،ولذلك فصل زوجته عنه ؟!،أي فصل أمًه عن أبيه؟!،وهذه قمة البر؟!،علماء السلفية التلفية ؟!،كثيرا ما يحذروننا من البدع والقيام بأعمال مخالفة للسنة؟!،فهل هذه سنة أم بدعة؟!,

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