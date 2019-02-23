“شاهد” ابن سلمان يقبّل أقدام والده أثناء ذهابه إلى مصر

تسبب مقطع متداول لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أثناء توديع والده الملك قبل توجهه لمصر لحضور القمة العربية ـ الأوروبية في سخرية واسعة منه.

وبحسب المقطع المتداول وأثناء توديعه للملك سلمان قام ولي العهد بتقبيل يد وقدم والده، في تصرف ألهب حماس محبيه.. بحسب وصف وسائل الإعلام السعودية التي ركزت على هذه “اللقطة” بشدة ما أثار سخرية المغردين.

فيديو:



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقبّل قدم والده خادم الحرمين الشريفين أثناء توديعه قبل توجهه لجمهورية مصر. pic.twitter.com/H6HIYAOxe0 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) February 23, 2019

وهاجمه أحد النشطاء بقوله:”م يرد هذا عن نبينا ولا خلفائه ولا الصحابه ولا في عرفنا … شكله لازال متاثر من رحلة الصين”

لم يرد هذا عن نبينا ولا خلفائه ولا الصحابه ولا في عرفنا … شكله لازال متاثر من رحلة الصين — توأم روحي (@taw2am_) February 23, 2019

وقال آخر:”الحركه ذي ما ادري ليش احسها ما تصلح للوالدين ولا لغيرهم الركوع والسجود لله وحده ولم يذكر عن السلف فعلها الله يرضى على كل بار ويصلح لنا وللمسلمين العطا”

الحركه ذي ما ادري ليش احسها ما تصلح للوالدين ولا لغيرهم الركوع والسجود لله وحده ولم يذكر عن السلف فعلها الله يرضى على كل بار ويصلح لنا وللمسلمين العطا — فاطمه العصيمي (@Fatomax71) February 23, 2019

وعلق ثالث مستنكرا تصنع ابن سلمان للبر وحرصه على الشو الإعلامي:”اَي مثال يضرب ، هذا يتمنى الموت لوالده”

اَي مثال يضرب ، هذا يتمنى الموت لوالده — منين الحارثي (@FcKpvju) February 23, 2019

كما عبر آخرون عن استيائهم من تركيز الإعلام وتسخيره على مثل هذه الأمور السطحية لتلميع ولي العهد.

كبرتو السالفة كل ابن يقبل يد والديه 😶 — شوق🇸🇦 أستغفرالله ⁦ (@soog30) February 23, 2019

وقبل مغادرته المملكة، ​أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا، ينيب الملك سلمان، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.

ووصل العاهل السعودي، اليوم السبت، إلى شرم الشيخ، لكي يترأس وفد المملكة في قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق غدا الأحد لمدة يومين.