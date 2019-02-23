“شاهد” أول تغريدة للأميرة ريما بنت بندر بعد تعيينها سفيرة للسعودية في واشنطن

نشرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أول تغريدةٍ لها، عقب تعيينها، سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة، لتكون أول امرأة تشغل هذه المنصب، خلفاً للأمير خالد بن سلمان، نجل العاهل السعودي.

أرفع أصدق عبارات الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على هذه الثقة الكريمة الغالية بتعيني سفيرة في الولايات المتحدة الامريكية

وسأعمل بإذن الله لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه

ولن أدخر جهداً في سبيل ذلك 🇸🇦🇸🇦 — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) February 23, 2019

وأصدر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بصفته نائبًا لعاهل البلاد، مساء السبت، أوامر ملكية بتعيين شقيقه “خالد” نائبًا لوزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان خلفا للأخير سفيرة لدى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق السبت، أصدر الملك سلمان بن العزيز، أمرًا ملكيًا أناب فيه نجله ولي العهد في إدارة شؤون الدولة خلال فترة غيابه عن المملكة، حيث يشارك في القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر الأحد والإثنين.

وصدرت الأوامر الملكية وفق الوكالة السعودية الرسمية بمقدمة تشمل نصا هو: “باسم الملك سلمان بن عبدالعزيز ، نحن محمد بن سلمان، نائب ملك المملكة السعودية، أمرنا بما هو آت”.

وتضمنت القرارات الثلاثة تعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وهو المنصب الذي سيترأسه فيه شقيقه ولي العهد الذي يتولي وزارة الدفاع.

وكان الأمير خالد بن سلمان يشغل منصب سفير السعودية لدى الولايات المتحدة، قبل صدور الأمر الملكي السبت.

وأمر بن سلمان، بـ”تعين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة للملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير”.

وتعتبر الأميرة ريما أول سيدة سعودية تتولى هذا المنصب الرفيع سواء الولايات المتحدة أو على وجه العموم، والذي كان في السابق حكرا على الرجال.

ونص الأمر الملكي الثالث بتوقيع بن سلمان على صرف مكافأة للعسكريين المشاركين في الحد الجنوبي للمملكة، في إشارة إلى حرب اليمن.

ومنذ نحو 4 أعوام، تشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة إماراتية كبيرة من جهة، ومسلحي “الحوثي” من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ نهاية العام 2014.