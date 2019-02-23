جابر الحرمي محذرا الأنظمة العربية: موجات اخرى من الثورات قادمة.. ستكون أشد مما كانت عليه من قبل

حذر الإعلامي القطري والكاتب المعروف جابر الحرمي، الأنظمة العربية من موجة أخرى لثورات الربع العربي قادمة لن يجدي معها القمع ولا الخيار الأمني، إذا استمر هؤلاء الحكام في قمع شعوبهم والسير على هذا النهج الاستبدادي.

وقال “الحرمي” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إن الأنظمة القمعية ومن يروّج لها من مرتزقة ومطبلين تعتقد أن الخيار الأمني هو الرد على مطالب الشعوب وأن ثورات الربيع العربي قد انتهت ولن تقوم لها قائمة.

وتابع موضحا:” الشعوب الحرة لا تستكين.. وشعوبنا العربية إن قبلت وضعا غير سوي على مضض لفترة فإنها لن تقبل به ليكون هو الأصل”

تعتقد الأنظمة القمعية ومن يروّج لها من مرتزقة ومطبلين أن الخيار الأمني هو الرد على مطالب الشعوب.. وأن ثورات الربيع العربي قد انتهت ولن تقوم لها قائمة..

الشعوب الحرة لا تستكين.. وشعوبنا العربية إن قبلت وضعا غير سوي على مضض لفترة فإنها لن تقبل به ليكون هو الأصل ..

⬅️ 1#شعوبنا_حرة — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 23, 2019

وأوضح الإعلامي القطري في تغريدة أخرى أنه طالما الأسباب الحقيقية للثورات قائمة من (القمع واستبداد وفساد واستهداف الكرامة وإذلال الشعوب .. غياب الحريات .. غياب العدالة الإجتماعية ” فإن موجات أخرى من الثورات قادمة .. وربما تكون أشد مما كانت عليه من قبل.. حسب وصفه.

طالما الأسباب الحقيقية للثورات قائمة :

القمع .. الإستبداد .. الفساد .. استهداف الكرامة وإذلال الشعوب .. غياب الحريات .. غياب العدالة الإجتماعية ..

فإن موجات أخرى من الثورات قادمة .. وربما تكون أشد مما كانت عليه من قبل ..

احذروا غضب الشعوب الحرة .. و #شعوبنا_حرة ..

⬅️ 2 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 23, 2019

واختتم الحرمي تغريداته محذرا هذه الأنظمة محل الذكر:”فعلى الأنظمة العربية الحذر من ذلك .. بقاؤها مرتبط ببناء مستقبل لأبنائها .. مشرق بالحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية ..”