بعد الإساءة لـ”جمال ريان”.. المدوّنة العُمانية الشهيرة “الوهيبية” تفضح الذباب الإماراتي

أبدت المدوّنة والمغردة العُمانية المعروفة، شيماء الوهيبية، استهجانها واستنكارها، لتخفي الذباب الإلكتروني، وراء حسابات عُمانية، للإساءة، لبعض الشخصيات في الخليج، وكان آخرها ما حدث مع الإعلامي بقناة الجزيرة جمال ريان.

وأكدت “الوهيبية” أن تلك الحسابات تعود للذباب الإلكتروني الإماراتي.

جاء ذلك بعدما، نشر حساب مجهول يدعي أنه عُماني صورة مفبركة للإعلامي جمال ريان حاول فيها النيل من شرفه والإساءة له، إلا أن “ريان” كشفه سريعا .

وشن جمال ريان، هجوما عنيفا على الذباب الإلكتروني مؤكداً أن حسابات الذباب تلك يسعى القائمون عليها حاليا لإثارة فتنة مع سلطنة عمان بفبركة صور مشينة له عبر حسابات مغردين تزعم أن عُمانية.

ودون مذيع الجزيرة في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر ردا على هذا المغرد:”واثق ١٠٠٪ ان عاطف البلوشي هذا الذي يفبرك لي الصور والقصص على الفتوشوب ليس من سلطنة عمان، وإنما من الامارات او السعودية”.

وتابع مشيدا بشعب السلطنة:”الشعب العماني ارقى من ذلك بكثير ، احمد الله الذي رزقني بزوجة صالحة تغنيني الف مرة عن هذه المرأة الجميلة التي فبركها لي في هذه الصورة”.

واثق ١٠٠٪ ان عاطف البلوشي هذا الذي يفبرك لي الصور والقصص على الفتوشوب ليس من #سلطنة_عمان ، وإنما من #الامارات او #السعودية ، الشعب العماني ارقى من ذلك بكثير ، احمد الله الذي رزقني بزوجة صالحة تغنيني الف مرة عن هذه المرأة الجميلة التي فبركها لي في هذه الصورة #الخليج #السعودية https://t.co/L0KlVHvdtU — جمال ريان (@jamalrayyan) February 23, 2019

وقالت المدوّنة العُمانية في تغريدةٍ لها، خاطبت فيها جمال ريان: “إن رأيت حساب يدعي انه عماني وهو: لا يجيد اللهجات العمانية، ويتابع كافة الحسابات الرسمية ولا يرد او يعلق عليها، واغلب مشاركاته ريتويت، ولا يناقش القضايا المحلية او حتى حالة الطقس، وبذيء اللسان، ويدافع بشدة عن السعودية، فاعلم انه من الذباب الالكتروني الإماراتي طبعاً”.