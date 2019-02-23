بعدما حرمها على العامة وحللها لابن سلمان فقط.. “شاهد” المغامسي يبرر تبدل فتواه بشأن اعتلاء الكعبة

خرج الداعية السعودي المقرب من ابن سلمان إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي، يبرر تبدل فتواه وتناقضه لأجل التطبيل لولي العهد السعودي فيما يخص مشهد صعوده فوق سطح الكعبة.

وتحدث “المغامسي” عن المقطع الذي انتشر له على نطاق واسع وتحدث فيه عن حرمة الصعود على الكعبة بينما أجاز الأمر لابن سلمان مؤخرا، ما فضح تناقضه وتسبب في هجوم واسع عليه.

وقال عبر برنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة MBC إن المقطع الذي تم تداوله كان “مجزءا” وتم قطعه قبل أن يتم حديثه حول قضية “الصلاة على سطح الكعبة”.

الشيخ المغامسي يتحدث حول ردود الفعل عن تصريحه حول الصعود على الكعبة#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/52fOvsIxlF — MBC1 (@mbc1) February 23, 2019

وأشار إمام وخطيب مسجد قباء إلى أنه كان يتحدث عن أن قسما من الحنابلة قالوا بعدم جواز الصلاة على سطح الكعبة، ولفت إلى أنه لم يتحدث عن “الصعود” على سطح الكعبة، وهما أمران مختلفان.

وأضاف المغامسي قائلا إن الأمير محمد بن سلمان صعد على سطح الكعبة ولم يقم بالصلاة فوقها، وبالتالي فقد “خرج عن محل النزاع”، على حد تعبيره.

وكان قد تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر المغامسي وهو يتحدث عن أن الصلاة على سطح الكعبة ممنوعة عند قسم من أتباع المذهب الحنبلي، وذلك قبل صعود ولي العهد، وتمت مقارنة ما قاله الشيخ حينها بحديثه عن القضية بعد صعود الأمير محمد بن سلمان فوق الكعبة.

يذكر أن قضية صعود الأمير محمد بن سلمان فوق سطح الكعبة، حين زارها على رأس لجنة تطوير مكة، أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.