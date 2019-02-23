أردوغان - خاشقجي - بن سلمان
أردوغان - خاشقجي - بن سلمان
تقارير

بتصريحاتٍ جديدة عن جريمة “خاشقجي” .. أردوغان يجلد “ابن سلمان” وهذا ما قاله

By وطن
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جدد الرئيس التركي رجب طيب ، تأكيده أن بلاده لن تتوقف عن متابعة جريمة قتل الصحفي جمال ؛ لأن الجريمة ارتكبت على الأراضي التركية.

وقال أردوغان لـ “سي إن إن تورك” إن من أعطى الأوامر لتنفيذ جريمة اغتيال خاشقجي معروف.

واضاف أنه لا يمكن تغطية جريمة اغتيال خاشقجي، مؤكداً أن الوثائق والأدلة التي تملكها تركيا تثبت ذلك.

وتساءل أردوغان: ” إذا لم يكن ولي العهد السعودي يعلم بما جرى فمن الذي يعلم؟؟”.

ووجه “أردوغان” حديثه لولي العهد السعودي قائلاً: “إذا كنت واثقا من نفسك فلتخرج للعلن وتتكلم عوضا عن استعمال النفط والأموال للتغطية على الجريمة”.

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