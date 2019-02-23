المغرد القطري المعروف فهد المالكي يتصدّى لتطاول ضاحي خلفان على قطر ويفضح أكاذيبه

ردّ المغرد القطري المعروف فهد المالكي، بقوةٍ، على سلسلة تغريداتٍ نشرها ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق، تطاول فيها مجدداً على دولة قطر.

وكما في كلّ مرّة من الأكاذيب التي يحاول ترويجها ضاحي خلفان، ادّعى أن قطر هي التي خلقت الفتنة في المنطقة.

لكنّ المغرّد القطري فهد المالكي ردّ قائلاً: “الفتنة انتم اهلها ياضاحي وعقدة جنون العظمة متلازمة مع شيطانكم الذي عاث في الارض فسادا فاحتل جنوب اليمن وبنى فيها السجون والمعتقلات.واحتل الموانئ الافريقية ..وداخليا سجن الابرياء رجالا ونساء..عيب عليكم .العربي اذا شتمته انثى لايرد عليها فكيف تسجنون النساء؟أعرب انتم؟”.

الفتنة انتم اهلها ياضاحي@Dhahi_Khalfan وعقدة جنون العظمة متلازمة مع شيطانكم الذي عاث في الارض فسادا فاحتل جنوب اليمن وبنى فيها السجون والمعتقلات.واحتل الموانئ الافريقية ..وداخليا سجن الابرياء رجالا ونساء..عيب عليكم .العربي اذا شتمته انثى لايرد عليها فكيف تسجنون النساء؟أعرب انتم؟ https://t.co/rUc6UVs1bC — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) February 23, 2019

وزعم “ضاحي” أنّ قطر تحرّض إعلامها ليهاجم حكام الخليج لاسقاطهم في الربيع العربي.متناسياً الاعلام الإماراتي الذي يبثّ الفتنة، الى جانب الأبواق المأجورة التي تموّلها الإمارات بهدف الاساءة لقطر وتشويه صورتها في العالم.

نتمنى اول من يسقط #شيطان_العرب وزبانيته..وقطر لن تكون عضيدة للمجرمين. https://t.co/Bcnl0lM8IH — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) February 23, 2019

وقال المغرد القطري فهد المالكي رداً على “خلفان” بقوله: “يا ضاحي الحياء اول من تفسخ منه انتم يادعاة الانحلال في دبي منذ الستينات الى يومنا هذا ..اسأل اي سعودي بماذا تمتاز دبي.. وانت تعرف الجواب مسبقا؟ وايديه بوييه”.