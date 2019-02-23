آيات عرابي تتحدّث لـ”وطن” عن مذبحة “الأربعاء الأسود” وصمت 100 مليون مسلم

قالت الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي إن “الانقلاب يوم الاربعاء الماضي اقدم على ذبح تسعة من الشباب على مرأى ومسمع من 100 مليون مسلم ولم يتحرك أي ممن يسمون انفسهم بالقوى السياسية”.



وأكدت الإعلامية البارزة في تصريحات لـ”وطن” ان ما ارتكبه الانقلاب هو مذبحة لا تقل بشاعة عن مذبحة رابعة وهي مذبحة تتطلب وقفة من الجميع.



وشددت على أن الأوضاع في مصر لا يجب أن تستمر قائلة: “العسكر يحتفظون بالشعب كله رهينة ويقتلون عدة رهائن كل فترة لتحقيق اهداف سياسية ويلعبون شطرنج بارواح الناس وهذا وضع لا يمكن ان يستمر” .



وأضافت: “العسكر يرتكبون مذابح شبه يومية ضد الشعب وبمسميات مختلفة”.



وأكدت عرابي ان نظام السيسي يرتكب يوميا عشرات الجرائم قائلة: “نحن شعرنا ببشاعة مذبحة الأربعاء الأسود لان تفاصيل ما تعرض له هؤلاء الشهداء من ظلم كانت واضحة امام الجميع ولكن الانقلاب يرتكب عشرات الجرائم في حق اسرى ومعتقلين آخرين ويفلت بجريمته كل مرة”.



وفي اجابة عن سؤال ما هو المطلوب من القوى السياسية المصرية الآن أجابت عرابي: “المطلوب من القوى السياسية الان اذا كان لديها رغبة حقيقية في اسقاط الانقلاب ان يدعوا لعودة الحراك الطلابي الذي اوقف بفعل في فاعل في 2015 فالحراك الطلابي هو محرك الحراك كله”.



واضافت قائلة لـ “وطن”: “وكل من يسمون انفسهم بالقوى السياسية يتقاسمون مسؤولية ما آلت إليه الامور في مصر مع العسكر” مشددة على ان “الحل ليس في الاتجاه الحقوقي ومخاطبة المجتمع الدولي, الحل في اسقاط الانقلاب”.

وأكدت ان “السيسي والعسكر في عداء مع الشعب كله ولكن حتى الان لم تجد هذه الملايين من يقودها”.