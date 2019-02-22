هكذا تصدى مغردون عُمانيون لكاتب إماراتي استهزأ بوزير خارجيتهم يوسف بن علوي!

من جديد، عاد الكاتب الإماراتي أحمد عبيد ليثير استياء العمانيين في أعقاب سخريته من وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، معلقا على حواره مع قناة “روسيا اليوم” الذي كشف فيه عن طبيعة الخلاف بين السلطنة والإمارات، موضحا أيضا طبيعة العلاقة مع إسرائيل والهدف من اللقاءات الاخيرة مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.



وقال “عبيد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مشيرا “ابن علوي”:” مرت علي مقابلة مسؤول على قناة RT ، ياي يكحلها عماها.”

مرت علي مقابلة مسؤول على قناة RT ، ياي يكحلها عماها. — Ahmed Obaid (@alsyaaf) February 21, 2019

من جانبهم، ردّ مغردون عمانيون على سخرية “عبيد” من وزير خارجيتهم، مؤكدين له على عمق العلاقات بين الشعبين العماني والإماراتي موضحين ان غرضه إيقاع “الفتنة” بين الشعبين، مذكرين إياه بأن “ابن علوي” يمارس السايسة قبل ان يولد وتلميذ للسلطان قابوس بن سعيد الذي حكم بلاده قبل تتكون الإمارات وتصبح دولة.

هذا المسؤول الي تتكلم عنه يمارس السياسة قبل لا تطلع انت من ظهر أبووك لو تعرف ، و هو تلميذ عراب السياسة العربيه #قابوس الي يحكم قبل لا تتكون دولتك التائهة،،، — قَـــــــ💕ـــــابــــُـــــ🇴🇲ـــوس (@alsubhi_y) February 21, 2019

يظل القزم قزم وانت قزم واللي امرك بالتغريد عنده عقدة نقص في كل شي وستستمر وانت مثله ناقص — عمان اولاً (@AliAlmasroori3) February 21, 2019

هذا الكلام اللي جلطك؟ رغم حماقتكم وتصرفاتكم الصبيانية الا أنه استخدم الدبلوماسية العمانية للرد على سؤال المقدم. ولم ينزل قيد أنملة عن مبدأ السياسة الحكيمة التي تنتهجها السلطنة في التعامل مع الدول مهما كانت سياسة تلك الدول.فالكبار دائما يتغاضوا ويتحملوا حماقة الأطفال pic.twitter.com/tvEYyaUg8R — Majid Maximus (@MAlhbsi) February 21, 2019

ايه والله انكم #تائهون_في_الارض ماقدرتو على قطر قلت تغير الموجة صوب عمان 😄😄

ان شاء الله ما نرسم الحزن على وجوهكم 😇 — إبراهيم اليحمدي (@TBidyah) February 21, 2019

سلطنه عُمان مسببه لك عقده نفسيه 🤣🤣 — ‏﮼نبـضي،قـابوسي ‏ |🇴🇲🕊 (@sunshine0o03) February 21, 2019

للاسف رسم الحزن على الوجوه 😂 — kHaLiD (@alhazin22) February 21, 2019

وكان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي قد كشف أن السلطنة تختلف مع دولة الامارات العربية المتحدة حول الحرب في اليمن.



وأضاف وزير الخارجية العُماني: “ليس هناك خلافات بمعنى الخلافات كما يتم تداوله إعلاميا ولكن هناك تباين بوجهات النظر وهذا طبيعة الحال”.



وقال:”اختلفنا مع الإمارات على مسألة حرب اليمن؛ لأن موقفنا واضح ومُعلن، فلا ندفع ولا نتسبب بحروب ولا خلافات”. مستدركاً: “هُم لهم رأي يُحترم، ولهم تطلعات وكل انسان له حق ان يكون عنده تطلعات”.



وأوضح في لقاءٍ ضمن برنامج “قصارى القول” على شاشة “روسيا اليوم”:”نحن نعتقد ان هذه التطلعات يجب ان تكون محكومة حتى تتحق. ولا ضير لدينا ان ينتهج الاماراتيون مساراً اخر، وكل منا يجرب مساره”.



وعزا “ابن علوي” ازمة الخليج الى خلافات فكرية وقبلية وليس خلافا ماديا. وقال ان الحل بيد الفرقاء الخليجيين فقط.

كما نفى يوسف بن علوي أن يكون هناك تطبيعاً مع إسرائيل، مؤكداً في ذات السياق، مواصلة دعم الجانب الفلسطيني لإقامة دولته.



وقال “بن علوي”: “ليس هناك تطبيع، بل عملية سلمية مستمرة خاصة بعد نتائج حرب عام 73 وتوقيع اتفاقيات سلام بين اسرائيل والدول العربية التي كانت في حالة حرب معها”.



وأكد أنّ قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة شرط اساسي لأي تطبيع او لاي علاقات مستقبلية بين العرب واسرائيل.