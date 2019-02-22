نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل “صالح” يكشف لأول مرة أسرار ومكان مقتله

كشف نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح العميد طارق صالح، وفي أول حديث له لوسائل الإعلام عن أسرار مقتل عمه ومكان قتله.

ونفى طارق صالح، خلال مقابلة “إندبندنت عربية” التابع لصحيفة “إندبندنت” البريطانية”، ما تم ترويجه عن مقتل الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، قائلا إنه “استشهد داخل منزله وهو يتصدى لعصابة الحوثي”، داعيا اليمنيين إلى الوقوف صفا واحدا، والتصدي لمشروع الحوثيين “الكهنوتي” على حد وصفه.

وقال طارق صالح خلال المقابلة: “أنا من هنا أوجه دعوة صادقة لكافة القوى السياسية والوطنية والنخب ورجال الصحافة والإعلام إلى مغادرة خندق 2011، وطي صفحة الماضي بكل تراكماته؛ فالجميع أخطأ بحق الوطن وبحق أنفسنا، ويجب التخندق في معركة الدفاع عن الوطن ومكتسباته واستعادة كرامة وعزة اليمنيين وإنقاذ بلدنا وشعبنا من هذه الأوضاع المأساوية التي نعيشها على كافة الصعد”.

وأوضح طارق صالح أن “جماعة الحوثي استغلوا الشرخ الذي أفرزته الأزمة التي عصفت باليمن في عام 2011، لاختراق الصفوف والنفاذ بمشروعهم الكهنوتي الرجعي المتخلف ونجحوا في ذلك”.

وأكد أن “الحركة الحوثية منذ نشأتها وحتى اليوم تمر بأضعف مراحلها، ولا تمتلك من القوة ما يكفي للسيطرة على محافظة واحدة”.

وأضاف أن “ما يحدث بين فترة وأخرى من مناوشات وتراشقات سياسية وإعلامية بين المكونات الوطنية على خلفية اصطفافات أزمة عام 2011، وانخرطت فيه مؤخرا بعض القيادات الوازنة في البلد أمر مؤسف، يؤكد أننا كيمنيين لم نستفد بعد من دروس الماضي القريب والبعيد، ولم ندرك حتى اللحظة المخاطر والتحديات التي نواجهها”.

وعن وفاة الرئيس الراحل على عبد الله صالح، أشار العميد طارق صالح إلى أن “الحوثيين بثوا شريط فيديو زعموا أنه للسيارة، التي حاول الرئيس السابق الهرب بها قبل مقتله، بهدف النيل من صورته”، نافيا ما تم ترويجه عن مقتل الرئيس اليمني السابق قائلا إنه “استشهد” داخل منزله وهو يتصدى عصابة الحوثي.

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