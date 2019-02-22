في دبي “التسامح”.. تاجر يقتحم غرفة نوم جارته ويهتك عرضها والضحية تروي ما حدث

ذكرت وسائل إعلام إماراتية، أن تاجراً خليجياً يبلغ من العمر (56 عاماً) اقتحم غرفة جارته -امرأة عربية-، وهتك عرضها بالإكراه بأن تحسس جسدها عنوة، ثم اعتدى عليها بالضرب والسب، وأتلف هاتفها المتحرك.

وأفادت المجني عليها التي تعمل مندوبة مبيعات، إنها كانت نائمة في غرفتها بشقة في أحد الأبراج بمنطقة “المرسى” بدبي، حين فوجئت نحو السادسة صباحاً بشخص يشدها من شعرها بقوة، فاستيقظت في حالة من الرعب، وصرخت محاولة إبعاده عنها إلا أنه كان متشبثاً بها بقوة، ومزق قميصها، فيما كان يسبها بألفاظ خادشة للحياء وصفعها على خدها الأيسر بقوة وضربها على ذراعيها بعنف، وظلت تحاول إبعاده لكنه أمسك بكتفها، وتمادى في تصرفاته بأن تحسس مناطق حساسة في جسدها، واستطاعت في النهاية إبعاده بعد أن تحرش بها بطرق مختلفة، ثم حاولت الاتصال بالشرطة بهاتفها لكنه اختطف الهاتف ورماه على الأرض.

وأضافت أنها دفعته إلى الخارج لكنه أمسكها من شعرها حتى يسيطر عليها، وبعد دقائق من الشد والجذب أخرجته من الغرفة، ثم غادرت بملابسها الممزقة إلى مدخل البرج واستغاثت بحارس البناية وأخبرته بما حدث فرافقها إلى شقتها، ووعدها بالعودة بعد إحضار هاتفه للاتصال بالشرطة، وفي هذه الأثناء عاد المتهم مجدداً وحاول إقناعها بعدم الإبلاغ وسيعوضها لكنها طردته بمساعدة الحارس الذي رجع إلى الغرفة، ثم اتصل بالشرطة.

وتم ضبط التاجر، وبدا أنه كان تحت تأثير الكحول.

وأفاد تقرير الطبي الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، بأنها تعرضت لإصابات نتيجة عن احتكاكها بأجسام صلبة.