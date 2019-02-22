فاجعة في مصر .. “القاتل الصامت” يحصد أرواح 6 أشخاص من عائلة واحدة!

لقى 6 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في مصر، الجمعة، إثر تعرضهم للاختناق داخل منزلهم بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون.

ووفق وسائل إعلام محلي، بينها صحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة، فقد تلقت الشرطة إخطارا بحدوث تسرب غاز أول أكسيد الكربون من سخان يعمل بالغاز الطبيعي، في منزل بمحافظة الإسكندرية (شمال).

وأسفر الحادث عن مصرع الأسرة بالكامل وعدد أفرادها 6 أشخاص، وتم نقل الجثث إلى مشرحة الإسعاف بالإسكندرية (شمال)، وإجراء تحقيق في الواقعة، حسب المصدر ذاته.

وحذّر مركز السموم بكلية الطب في جامعة الإسكندرية (حكومي)، من تسرب غاز أول أكسيد الكربون من أجهزة السخانات والتدفئة، نظرًا لكونه غاز شديد الخطورة يؤدي إلى الوفاة حال استنشاقه بكمية كبيرة.

ووصف المركز في بيان، غاز أول أكسيد الكربون بـ”القاتل الصامت” لكونه بلا لون ولا رائحة وسريع الاشتعال.