فاجعة في عُمان.. وفاة مُدرّس صباحاً وشقيقته تلحق به مساء.. وهذا ما قررته الأسرة بعد أن ساورها الشكّ

شهدت ولاية نزوى التابعة لمحافظة الداخلية بسلطنة عمان واقعة مؤثرة بعد وفاة مواطن يعمل أخصائيا رياضيا بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، صباحا، لتلحق به شقيقته والتي تعمل مدرسة للغة الإنجليزية في إحدى مدارس المحافظة مساء، حزنا وقهرا على ما حصل لشقيقها.



وكانت وزارة والتربية والتعليم في سلطنة عمان، قد نعت في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” المرحوم عبدالله بن إبراهيم الكندي أخصائي نشاط رياضي بدائرة البرامج التعليمية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية الذي وافته المنية فجر الخميس.

تنعي وزارة التربية والتعليم الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الكندي أخصائي نشاط رياضي بدائرة البرامج التعليمية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية الذي انتقل إلى جوار ربه هذا اليوم.

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/vkTlVqBy5M — وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان (@OmanEduPortal) February 21, 2019

لتعود الوزارة لاحقا وبعد عدة ساعات، لتنعى شقيقة “الكندي” عزه بنت إبراهيم الكندي والتي تعمل معلمة لغة إنجليزية بمدرسة حفصة بنت عمر للتعليم الأساسي بمحافظة الداخلية.

تنعي وزارة التربية والتعليم الأستاذة عزه بنت إبراهيم الكندي معلمة لغة إنجليزية بمدرسة حفصة بنت عمر للتعليم الأساسي بمحافظة الداخلية التي انتقلت إلى جوار ربها هذا اليوم.

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/9pASs06rBV — وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان (@OmanEduPortal) February 21, 2019

من جانبهم، عبر مغردون عمانيون عن حزنهم لما ألم بالشقيقين، داعين الله تعالى أن يتغمدهما برحمته ويلهم أهلما الصبر على ما حل بهم.



وتلقت تغريدة وزارة التربية والتعليم الكثير من الردود المتعاطفة مع اهل الفقيدين، مشيرين إلى أن الفقيد “عبد الله” توفي نتيجة أزمة قلبية، في حين آشار آخرون إلى أن هناك شكوك لدى أسرته في أسباب وفاته، موضحين ان الاسرة طالبت بتشريح جثة ابنها لمعرفة سبب الوفاة.

هذة اخت الاستاذ عبدالله الي وافته المنيه اليوم….الله يرحمهم ويغمد ارواحهم الجنه…توفوا فنفس اليوم سبحان الله — Eng.3watif🍂 (@Eng3wa6if) February 21, 2019

توفي الاستاذ عبدالله اثر جلطه الصباح ولحقته اخته اثر حزنها على اخيها بنوبة قلبية — Sami AL-Nabhani (@sami_nabhani) February 21, 2019

مصاب جلل حل بك يا نزوى — حفصة المحروقي (@HAFSAALMHROUQI) February 21, 2019

خبر القتل غير أكيد لأن المتوفي حاليا محول إلى المشرحة لمعرفة الأسباب — إبن عُمان🌹🇴🇲 (@KhalidOman2018) February 21, 2019

هو وأخته توفيا بنفس اليوم.. هو الصباح وهي المساء.. ما أسرع لحاقك بأخيك أستاذة عزة.. وما أعظم مصاب أهلكما.. ربي ارحمهما واسكب على قلوب أهلهما صبرا😢 إنا لله وإنا إليه راجعون — أمل الحرملية🇴🇲 (@omaniLADY3344) February 21, 2019

لا ما حادث.. قصتهم غريبة.. هذا رد معلمة من جيرانهم.. pic.twitter.com/djZgM9RUXm — أمل الحرملية🇴🇲 (@omaniLADY3344) February 21, 2019

فاجعة تهز #نزوى وقلوبنا جميعا

فجأة انتقل شقيقها إلى رحمة الله الراحل عبدالله بن إبراهيم الكندي

وبعد ساعات من هذه الألم وبنفس اليوم تنتقل شقيقته متأثرة إلى رحمة الله الأستاذة عزة الكندية!

يا الله لا أجد كل كلمات العزاء التي تواسي مصاب العائلة لا حول ولا قوة إلا بالله

رحمهما الله.. https://t.co/hnQ4XqK740 — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) February 22, 2019