عودة إبنة دريد لحام الضائعة منذ 20 عاماً!!

كشفت الممثلة السورية ​جيما دريوسي​، أنها قررت العودة إلى الأضواء بعدما غابت 19 عاماً بسبب سفرها خارج ​سوريا​، مشيرة إلى أنها ستشارك في مسلسل “كرم منجل”، الذي يصور حالياً في اللاذقية.وفق موقع “الفن”

وإشتهرت جيما بالمشاركة في مسلسلات الممثل السوري ​دريد لحام​، وجسدت دور ابنته “أمل” الضائعة التي يجدها بعد عشرين عاماً، بسبب دخوله السجن في مسلسل “​عودة غوار​” عام 1999، كما شاركت معه في “​أحلام أبو الهنا​” و”​عائلتي وأنا​”.

بدأت العمل في الإعلانات التجارية قبل أن يسحبها لحام إلى الدراما، ثم تزوجت وسافرت برفقة زوجها إلى الصين.