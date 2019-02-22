عودة إبنة دريد لحام الضائعة منذ 20 عاماً!!

كشفت الممثلة السورية جيما دريوسي، أنها قررت العودة إلى الأضواء بعدما غابت 19 عاماً بسبب سفرها خارج سوريا، مشيرة إلى أنها ستشارك في مسلسل “كرم منجل”، الذي يصور حالياً في اللاذقية.وفق موقع “الفن”
وإشتهرت جيما بالمشاركة في مسلسلات الممثل السوري دريد لحام، وجسدت دور ابنته “أمل” الضائعة التي يجدها بعد عشرين عاماً، بسبب دخوله السجن في مسلسل “عودة غوار” عام 1999، كما شاركت معه في “أحلام أبو الهنا” و”عائلتي وأنا”.
بدأت العمل في الإعلانات التجارية قبل أن يسحبها لحام إلى الدراما، ثم تزوجت وسافرت برفقة زوجها إلى الصين.