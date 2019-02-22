دريد لحام
دريد لحام
Imageحياتنا

عودة إبنة دريد لحام الضائعة منذ 20 عاماً!!

By وكالات "وطن"
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كشفت الممثلة السورية ​​، أنها قررت العودة إلى الأضواء بعدما غابت 19 عاماً بسبب سفرها خارج ​سوريا​، مشيرة إلى أنها ستشارك في مسلسل “كرم منجل”، الذي يصور حالياً في اللاذقية.وفق موقع “الفن”

وإشتهرت جيما بالمشاركة في مسلسلات الممثل السوري ​​، وجسدت دور ابنته “أمل” الضائعة التي يجدها بعد عشرين عاماً، بسبب دخوله السجن في مسلسل “​عودة غوار​” عام 1999، كما شاركت معه في “​أحلام أبو الهنا​” و”​عائلتي وأنا​”.

بدأت العمل في الإعلانات التجارية قبل أن يسحبها لحام إلى الدراما، ثم تزوجت وسافرت برفقة زوجها إلى الصين.

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