أمير قطر وأمير الكويت
أمير قطر وأمير الكويت
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“شاهد” وزير النفط الكويتي السابق يكشف عن قرار سعودي هَدَفَ لضرب قطر فتضررت الكويت!

By وطن
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كشف السابق الدكتور عادل الصبيح عن كواليس مفاوضات كويتية مع لاستيراد الغاز منها عام2001، وكيف اعترضت على المشروع بهدف الإضرار بقطر.

وقال “الصبيح” خلال مقابلة إن قطر كان لديها فائض كبير جدا من الغاز حينها وترغب في تصديره، مشيرا إلى أن هناك نوع منه غير “مسيل” ولا يمكن تصديره إلا من خلال أنبوب.

وأكد الوزير الكويتي أنه دخل في مفاوضات مع قطر لاستيراد الغاز واتفقا على شراء الغاز من قطر “واصل للكويت” عبر إنشاء أنبوب بحري يمر في المياه الإقليمية السعودية.

ولفت “الصبيح” انه تم الاتفاق بأن تقوم قطر بإنشاء الأنبوب على حسابها، مع تقديم سعر تفضيلي منخفض جدا.

كما اكد “الصبيح” أنه تم رسميا توقيع العقد في العاصمة القطرية الدوحة حينها مع وزير النفط القطري عبد الله العطية، موضحا انه كان إنجازا تاريخيا للكويت “لو اكتمل”، موضحا أن الاتفاق لم يتم تطبيقه بعد اعتراض السعودية ورفضها مد الانبوب عبر مياهها الإقليمية.

وعن سبب الرفض السعودي للمشروع، أوضح “الصبيح” ان علاقة السعودية مع قطر في ذلك الوقت لم تكن جيدة، فاعترضت على مد الخط عبر مياهها.

واختتم “الصبيح” حديثه مؤكدا بأن السعودية أردات الإضرار بقطر، إلا أنه في الحقيقة قد وقع الضرر على .

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