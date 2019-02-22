“شاهد” والد أحد المعدومين الـ9 يكشف ما رآه من علامات حسن الخاتمة على وجه نجله

روى والد الشاب عبد الرحمن سليمان الذي أعدمه نظام “السيسي” برفقة 8 من زملائه بتهمة قتل النائب العام هشام بركات، تفاصيل تعنت السلطات المصرية في تسليم جثث المعدمين لأهاليهم، مؤكدا أنه تمكن من استلام جثة نجله في اليوم الثاني لعملية الإعدام.





وقال والد الشاب عبد الرحمن، إنه وصل لبلده في الشرقية بعد الساعة التاسعة ونصف مساء بعد تعمد السلطات التأخير في تسليم جثته، موضحا بأن جنازة نجله كانت مهيبة، لافتا الى ان طول المشاركين في الجنازة تجاوز الكيلو متر.



وأكد والد عبد الرحمن انهم على الحق، كاشفا ما وصفه بآيات الله التي رآها على وجه نجله، موضحا أنه رأى على وجه عبد الرحمن ما يشبه قطرات اللؤلؤ البيضاء، لافتا أن ما رأوه زاد من ثباتهم بانهم على الحق بحسب قوله.



وتابع أن والدة عبد الرحمن وشقيقاته ذهبن بعد ذلك للمسجد لرؤيته وتوديعه، مشيرا إلى انهم رأوا بشريات على حسن الخاتمة أكثر مما رأوه في المرة الاولى.

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وشيع أهالي قرية الصالحية بمحافظة الشرقية جثمان عبد الرحمن سليمان، أحد التسعة الذين نُفذ بحقهم حكم الإعدام الأربعاء، في هزلية قضية النائب العام.



ونفذت مصلحة السجون، صباح الأربعاء، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، رغم النداءات الدولية لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث الدرب الأحمر.



ومن تم إعدامهم هم: “أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبو بكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد”.