علاء مبارك - عمرو أديب
علاء مبارك - عمرو أديب
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“شاهد” علاء مبارك يفتح النّار مجدداً على عمرو أديب ويشكّك في “رجولته”!!

By وطن
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عاد علاء مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، للهجوم من جديد على الإعلامي المصري .

ونشر علاء مبارك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لبعض آراء عمرو أديب قبل وبعد ثورة يناير.

وعلق نجل مبارك على الفيديو بعبارة: “أن تُولد ذكراَ فهذا قَدَرُك..أما أن تكون رجلاَ فهذا صنع يداك”.

كان عمرو أديب، شن في حلقة، 12 فبراير الجاري، من برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي ”، هجوما حادا على علاء مبارك، بعدما نشر الأخير مقطع فيديو عبر حسابه على “تويتر” حمل عنوان “بلا تعليق” يظهر مواقف “أديب” من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قبل وبعد ثورة 25 يناير.

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