“شاهد” علاء مبارك يفتح النّار مجدداً على عمرو أديب ويشكّك في “رجولته”!!

عاد علاء مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، للهجوم من جديد على الإعلامي المصري عمرو أديب.

ونشر علاء مبارك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لبعض آراء عمرو أديب قبل وبعد ثورة يناير.

وعلق نجل مبارك على الفيديو بعبارة: “أن تُولد ذكراَ فهذا قَدَرُك..أما أن تكون رجلاَ فهذا صنع يداك”.

أن تُولد ذكراَ فهذا قَدَرُك .. أما أن تكون رجلاَ فهذا صنع يداك . . pic.twitter.com/dv4dNeJ7Dy — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 22, 2019

كان عمرو أديب، شن في حلقة، 12 فبراير الجاري، من برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، هجوما حادا على علاء مبارك، بعدما نشر الأخير مقطع فيديو عبر حسابه على “تويتر” حمل عنوان “بلا تعليق” يظهر مواقف “أديب” من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قبل وبعد ثورة 25 يناير.