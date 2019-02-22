تزامنا مع توجه “بوتفليقة” لسويسرا للعلاج وتظاهرات رافضة ترشحه للإنتخابات.. “السويدان” يخص الجزائر بدعاء مؤثر

تزامنا مع إعلان الرئاسة الجزائرية عن توجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لسويسرا لإجراء فحوصات طبية وصفتها بالدورية، وتنظيم تظاهرات رافضة لترشحه لفترة رئاسية خامسة، خص الداعية الكويتي الدكتور طارق السوديان الجزائر وشعبها بدعاء مؤثر.



وقال “السويدان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” اللهم احفظ الجزائر من كل سوء واحفظها من كل من يريد بها أي سوء وشر”.

وأضاف:”اللهم إن الجزائر قد ضحت بأكثر من مليون ونصف مليون شهيد”.

وتابع “السويدان دعائه قائلا:”اللهم اجعل دماءهم لعنة على المستعمرين وأذنابهم واكتب اللهم للجزائر العزة والنهضة والسؤدد”.

وأردف بالقول:”اللهم اكتب لهم قيادة رشيدة ليستفيدوا من ثروات الجزائر العظيمة الكافية لبناء دولة تنافس على مستوى العالم”.

وزاد قائلا:”اللهم اشهد أني لم أى شعبا يعشق فلسطين مثل شعب الجزائر فاجعل اللهم حبهم سببا لرفعتهم في الدنيا والآخرة”.

واختتم “السويدان” دعائه بالقول:”سدد اللهم رأي أبناء الجزائر ليبنوا مستقبل الأجيال القادمة في ظل الإسلام والحضارة الراشدة”.

اللهم احفظ #الجزائر من كل سوء واحفظها من كل من يريد بها أي سوء وشراللهم إن الجزائر قد ضحت بأكثر من مليون ونصف مليون… Posted by ‎د. طارق السويدان Dr. Tareq AlSuwaidan‎ on Thursday, 21 February 2019

يشار إلى أنه عد أيام من إعلانه الترشح لولاية خامسة وعلى أصداء المظاهرات التي بدأت تجتاح بعض المدن الجزائرية رفضا لترشحه، أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الخميس، عن توجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سويسرا يوم الأحد القادم لإجرا فحوصات طبية .

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان مقتضب الرئاسة، في بيان مقتضب، إن” بوتفليقة” سيقضي ”إقامة طبية قصيرة“ في مشفى بالعاصمة السويسرية جنيف.

يشار إلى أن رقعة التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في الجزائر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة يوم 18 إبريل/نيسان المقبل، منذ إعلان ترشحه في 11 فبراير/شباط الجاري قد بدأت بالتوسع.

وخرج مئات الناشطين والمواطنين، الخميس، في مسيرة حاشدة وسط مدينة تيشي بولاية بجاية، شرقي الجزائر، احتجاجا على ترشح بوتفليقة ولمطالبته بمغادرة الحكم.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا للعهدة الخامسة، نعم لرحيل النظام”، إضافة إلى رفع الأعلام السوداء تعبيراً عن اليأس والحزن نتيجة المآل السياسي الذي انتهت إليه الجزائر.

كما ردد المتظاهرون شعارات سياسية مناوئة للسلطة ولبوتفليقة، من قبيل “الجزائر حرة وديمقراطية”. وغلب الطابع السلمي على هذه التظاهرة، حيث لم تحدث خلالها أي مشاهد عنف.

https://www.facebook.com/watch/?v=820822528250265

ويواجه الرئيس الجزائري (82 عامًا) متاعب صحية منذ إصابته بجلطة دماغية في ربيع 2013، وأعلن الترشح لولاية رئاسية خامسة.