تركي آل الشيخ “يهرب” من مصر ويبيع نادي “بيراميدز” لهذا المستثمر الإماراتي

أعلن نادي “بيراميدز” المصري لكرة القدم، أن المالك السعودي، تركي آل الشيخ، قرر تصفية جميع استثماراته الرياضية في مصر، وبيع النادي لمستثمر إماراتي.

وفي بيان على صفحة النادي، أعلن “بيراميدز” نقل ملكية النادي إلى الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وأشار البيان إن آل الشيخ تمنى التوفيق لسالم الشامسي مع النادي الجديد.

وشابت مسيرة آل الشيخ في مصر مشاكل كبيرة أبرزها الشتائم المتكررة من الجماهير المصرية.

وردت جماهير النادي الأهلي المصري, على تهديدات تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي “بيراميدز” المصري, بعدما توعد إدارة النادي, فعاودت إطلاق نفس الهتافات السابقة ضده والتي أثارت غضبه.

ووفقا لفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد استقبلت جماهير النادي الاهلي رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب خلال زيارته لمدينة المنصورة بدعوة رسمية من المحافظة لتكريمه بشتيمة “آل الشيخ”، حيث هتفت الجماهير “تركي الشيخ طال عمره.. تركي الشيخ….”

https://www.facebook.com/watch/?v=2211310732223281

وكانت جماهير النادي قد شتمت “آل الشيخ” بنفس الشتيمة الحالية العام الماضي الأمر الذي تسبب في أزمة استدعت ردّ الديوان الملكي السعودي، وكان آل الشيخ حينها رئيسا للهيئة العامة للرياضة السعودية، إضافة إلى امتلاكه فريق “بيراميدز” المصري.

وقبل أيام، توعد تركي آل الشيخ مسؤولي النادي الأهلي، مؤكدا أنه لن ينسى ما تعرضت له والدته من شتائم من قبل مشجعي النادي وسكوت الإدارة عنها.

وقال “آل الشيخ” في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” : لن أنسى أنه عندما حصل تجاوز في حق والدتي وجد هذا التجاوز تأييدًا وشكرًا منهم”.

لن انس انه عندما حصل تجاوز في حق والدتي وجد هذا التجاوز تأييدا وشكرا منهم 🙏🏻 Posted by ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ on Thursday, 14 February 2019



