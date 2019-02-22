بلا إخفاء قسريّ ولا تعذيب كما في دولٍ أخرى.. الإفراج عن الناشط العُماني مصعب الذهلي

بدون إخفاء قسريّ و لاتعذيب كما يحدث في دولٍ أخرى، أفرجت الأجهزة المختصة في سلطنة عمان، عن الشاب مصعب الذهلي، الذي تمّ توقيفه لخمسة أيام، على خلفية تغريدات على “تويتر”.

الحمدلله اليوم تم الإفراج عن الصديق

العزيز مصعب الذهلي @MusabThehli



حمداً لله على سلامتك أيها الحُر الشريف #الحرية_لمصعب_الذهلي 🙏🌷 pic.twitter.com/PK7SWfTInT — علوي المشهور (@alwi_999) February 21, 2019

وكانت منظمة “سكاي لاين” الدولية قالت إنه تمّ توقيف الناشطين مصعب الذهلي وهيثم المشايخي في عُمان بسبب انتقاد “التطبيع”.

واشاد مغرّدون عُمانيون بتعامل الأجهزة المختصة في بلادهم مع الموقوفيْن، مؤكدين أنه الاستدعاء والتوقيف بـ”الذهلي” لم يتجاوز أسبوعاً، بينما في دول عربية أخرى يُخفى المعبّرون عن آرائهم قسراً، ويعذّبون وبعضهم يموت تحت التعذيب.

#الحرية_لمصعب_الذهلي

بالله عليكم لو هذه التغريده التي غرد

بها هذا الشخص في أي مكان في الوطن العربي.. هل سيترك بكل سهولة؟

لكن هنا في سلطنة عمان 🇴🇲

الوضح مختلف.. هنا أب حاني.. يعفوا

ومقولته :

{عمان أم تحب كل أبنائها.والعمانيون كلهم ابناءلهذه الام الحنون,تريدهم جميعا بررة أوفياء} pic.twitter.com/iTDZXliLHO — 👑قابوس نور الوطن👑 (@bint_qaboos2) February 22, 2019

في عمان ،، الحمد لله لا يتجاوز الاستدعاء الحجز اكثر من اسبوع اذا ما قورنت بالدول الاخرى التي تنكل وتسجن معتقلي الرأي عشرات السنين وربما يصل للاعدام — ąʐ (@glorious303) February 21, 2019

جديرٌ بالذّكر أن يوسف بن علوي وزير الخارجية بسلطنة عمان نفى أن يكون هناك تطبيعاً مع إسرائيل، مؤكداً في ذات السياق، مواصلة دعم الجانب الفلسطيني لإقامة دولته.

وقال “بن علوي”: “ليس هناك تطبيع، بل عملية سلمية مستمرة خاصة بعد نتائج حرب عام 73 وتوقيع اتفاقيات سلام بين اسرائيل والدول العربية التي كانت في حالة حرب معها”.

وأكد أنّ قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة شرط اساسي لأي تطبيع او لاي علاقات مستقبلية بين العرب واسرائيل.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك، الإثنين، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو، أن بلاده تدعم حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن السلطنة لم تفاوض إسرائيل نيابة عن أي طرف.