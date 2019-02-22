بلا إخفاء قسريّ ولا تعذيب كما في دولٍ أخرى.. الإفراج عن الناشط العُماني مصعب الذهلي
بدون إخفاء قسريّ و لاتعذيب كما يحدث في دولٍ أخرى، أفرجت الأجهزة المختصة في سلطنة عمان، عن الشاب مصعب الذهلي، الذي تمّ توقيفه لخمسة أيام، على خلفية تغريدات على “تويتر”.
وكانت منظمة “سكاي لاين” الدولية قالت إنه تمّ توقيف الناشطين مصعب الذهلي وهيثم المشايخي في عُمان بسبب انتقاد “التطبيع”.
واشاد مغرّدون عُمانيون بتعامل الأجهزة المختصة في بلادهم مع الموقوفيْن، مؤكدين أنه الاستدعاء والتوقيف بـ”الذهلي” لم يتجاوز أسبوعاً، بينما في دول عربية أخرى يُخفى المعبّرون عن آرائهم قسراً، ويعذّبون وبعضهم يموت تحت التعذيب.
جديرٌ بالذّكر أن يوسف بن علوي وزير الخارجية بسلطنة عمان نفى أن يكون هناك تطبيعاً مع إسرائيل، مؤكداً في ذات السياق، مواصلة دعم الجانب الفلسطيني لإقامة دولته.
وقال “بن علوي”: “ليس هناك تطبيع، بل عملية سلمية مستمرة خاصة بعد نتائج حرب عام 73 وتوقيع اتفاقيات سلام بين اسرائيل والدول العربية التي كانت في حالة حرب معها”.
وأكد أنّ قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة شرط اساسي لأي تطبيع او لاي علاقات مستقبلية بين العرب واسرائيل.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك، الإثنين، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو، أن بلاده تدعم حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن السلطنة لم تفاوض إسرائيل نيابة عن أي طرف.