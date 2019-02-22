بعد زعم الأمير بندر أن “ابن زايد” أنقذ أمير قطر من العاهل السعودي.. الدوحة ترد بقوة

رد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، على تغريدة لأنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، بخصوص مقابلة رئيس الاستخبارات السابق السعودي، الأمير بندر بن سلطان، مع صحيفة “إندبندنت” العربية.

وكان بن سلطان قد زعم أن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، “أنقذ أمير قطر (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) من مواجهة عاصفة مع الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز”.

وكتب الرميحي عبر حسابه في “تويتر” مخاطباً قرقاش: “لم تكن أنت ولا سعادة السفير المشهور جزءاً من (همس معازيبك)، فإما أن تأتي بالكلام الأكيد وإلا التزم الصمت؛ لأن حقيقة ما حدث في الهمس إن خرجت للعلن “معازيبك” (مضيفوك) راح يزعلون منك وحلفاؤهم راح يزعلون منهم”.

يا أخ قرقاش لم تكن انت ولا سعادة السفير المشهور جزء من (همس معازيبك) فإما ان تأتي بالكلام الأكيد وإلا التزم الصمت لأن حقيقة ما حدث في الهمس إن خرجت للعلن (معازيبك) راح يزعلون منك وحلفاؤهم راح يزعلون منهم@AnwarGargash pic.twitter.com/H8l3je86wi — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) February 20, 2019

وردّ الرميحي على مزاعم “قرقاش” التي قال فيها بأن قطر حاولت التواصل مع السعودية مؤخرا والاعتذار لها، مدعيا ان هذه المحاولة باءت بالفشل، قائلاً: “المشكلة الحقيقية التي تؤرقك وتؤرق قادتك هي “قطر” ، وهذيان “الليل” عن الاعتذار ماهي الا أضغاث احلام”.

المشكلة الحقيقية التي تؤرقك وتؤرق قادتك هي "قطر" ، وهذيان "الليل" عن الاعتذار ماهي الا أضغاث احلام https://t.co/OP7XuWGDS9 — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) February 21, 2019

و”إندبندنت” بالنسخة العربية، موقع يتخذ من موقع صحيفة “إندبندنت”البريطانية اسماً، لكنه تابع لشركة الأبحاث السعودية للنشر، والمملوكة لعائلة الملك سلمان بن عبد العزيز، ويسيطر عليها ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال بن سلطان في سلسلة حواراته مع الصحيفة: “إنه وإخوته خالد وفهد كانوا زملاء دراسة مع ملك البحرين حمد بن عيسى، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة، في إنجلترا، وحينها كانت أعمارهم بين 15 و16 سنة فقط”.