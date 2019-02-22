بعد أن ضبطته يخونها.. هكذا قتل مصري زوجته بمساعدة أمه وعشيقته وتخلّص منها!

أقدم زوج مصري بالاتفاق مع عشيقته ووالدته على قتل زوجته، والتخلص منها، خوفاً من أن تقوم بكشف علاقتهما.

وقتل الزوج المجني عليها طعنا بالسكين ثم لفوا جثتها في سجادة وأكياس بلاستيك.

وبدأت القضية بتلقي قسم شرطة “عين شمس” بلاغا من الأهالى، بانبعاث رائحة كريهة من شقة جارهم، وانتقل رجال المباحث إلى الشقة وكسروا بابها وعثروا على جثة ربة المنزل “آية. ر” ملفوفة في سجادة وأكياس بلاستيك.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة “زينب. م” حماة المجني عليها وابنها “أيمن. ا” زوج المجني عليها وعشيقته “نهى. م” ، وأن والدة زوج المجني عليها كانت دائمة التعدي بالضرب عليها وتعذيبها في شقتها.

كما كشفت التحريات عن أن المجني عليها اكتشفت خيانة زوجها مع جارتها وعندما واجهته اعتدى عليها بالضرب وقرر التخلص منها بمساعدة عشيقته ووالدته التي كانت ترغب في زواجه من جارتهم ، وعقب قتلها طعنا بالسكين وضعوا جثتها في سجادة وأكياس بلاستيك وتركوا الشقة.

وتم القبض على المتهمين وأحالوهم للنيابة التي قررت حبسهم واستكملت الإجراءات القانونية.