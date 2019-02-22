مناورات البحرية الإيرانية
مناورات البحرية الإيرانية
تقارير

إيران تبدأ مناورات ضخمة .. وقائد الحرس الثوري يتوعّد السعودية والإمارات بردّ حازم

By وطن
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وجهت إيران مجددا التهديدات للسعودية والإمارات على خلفية اتهامات وجهتها بوقوفهما وراء الهجوم الذي استهدف عناصر من في مدينة زاهدان شرقي البلاد، قبل أسبوع وأسفر عن مقتل 27 منهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) الجمعة عن القائد العام للحرس الثوري العميد حسين سلامي قوله: “لا يمكن الإفصاح عن شكل وكيفية الرد على الهجوم الإرهابي، لكنه لن يمر دون رد “.

ووصف العميد سلامي سلوك والإمارات بأنه “يتسم بالعداء”، وقال: “لا نريد أن نعتبر الأنظمة الحاكمة في الدول الإسلامية بأنها عدو لنا”، إلا أنه أضاف: “ردنا سيكون حازما ومن يصل إليه ردنا سيعرف مدى قوته”.

واعتبر القائد الإيراني “أن هذه الاعتداءات الإرهابية أصغر من أن تترك تأثيرا على قوة إيران الرادعة، ونتطلع لإفشال القوى الكبرى”.

يأتي ذلك فيما، أطلق الجيش الإيراني الجمعة مناورات بحرية كبيرة في مضيق هرمز بين خليج عمان والخليج العربي، وقال إنه سيتم فيها لأول مرة إطلاق صواريخ من الغواصات الإيرانية.

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