وزير التغريد يواصل أمنياته.. قرقاش: قطر حاولت التواصل مع السعودية والاعتذار لها

زعم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بأن قطر حاولت التواصل مع السعودية مؤخرا والاعتذار لها، مدعيا ان هذه المحاولة باءت بالفشل، دون أن ينسى التملق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال “قرقاش” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة، تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحا، واتضح للدوحة ان لتأثير منصاتها الإعلامية حدود، أما المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي فستفشل كما فشلت الجهود السابقة.”

هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة، تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحا، واتضح للدوحة ان لتأثير منصاتها الإعلامية حدود، أما المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي فستفشل كما فشلت الجهود السابقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 21, 2019

وأضاف في تغريدة أخرى:” والمتابع لزيارات الأمير محمد بن سلمان التاريخية لباكستان والهند فلا يغيب عن ناظره ثقل السعودية وحجم دورها، ولا شك ان الدوحة تدرك ذلك وهي تراقب ابعاد هذه الزيارات وتعلم ان مواطنيها يلومونها على سياسة أقصتها من جذورها ومحيطها.”

والمتابع لزيارات الأمير محمد بن سلمان التاريخية لباكستان والهند فلا يغيب عن ناظره ثقل السعودية وحجم دورها، ولا شك ان الدوحة تدرك ذلك وهي تراقب ابعاد هذه الزيارات وتعلم ان مواطنيها يلومونها على سياسة أقصتها من جذورها ومحيطها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 21, 2019

وزعم “قرقاش” أن قطر حاولت الاعتذار للسعودية، قائلا:” والواضح أيضا ان الجهود القطرية الأخيرة للتواصل وللاعتذار للرياض باءت بالفشل”.

وأضاف أن ” السعودية دولة الالتزام والوفاء ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء وهذا الجانب للأسف لا يرد في قاموس الدوحة، ومن هنا تعود الاستراتيجية القطرية للمربع الأول.”

والواضح أيضا ان الجهود القطرية الأخيرة للتواصل وللاعتذار للرياض باءت بالفشل، فالسعودية دولة الالتزام والوفاء ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء وهذا الجانب للأسف لا يرد في قاموس الدوحة، ومن هنا تعود الاستراتيجية القطرية للمربع الأول. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 21, 2019

يذكر أن منطقة الخليج تشهد توترا حادا منذ قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.

وتتهم دول الحصار قطر بدعم “الإرهاب وزعزعة الاستقرار” في المنطقة، الأمر الذي تنفيه الدوحة بشدة مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى فرض الوصاية عليها وعلى قرارها السياسي.