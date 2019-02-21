هكذا رد القطريون على تهديد الأمير بندر بن سلطان بغزو بلادهم

شن قطريون هجوما عنيفا على رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق، الأمير بندر بن سلطان عقب تهديده قطر بالغزو مجددا بعد فشل الحصار وحديثه عن القاعدة الأمريكية بالعديد في الدوحة.

وسخر ناشطون من الأمير السعودي ناصحين إياه بالتركيز في اليمن أفضل لتقليل عدد القتلى من الجيش السعودي الذين يفتك بهم الحوثي يوميا.

خله يخلص من اليمن أولاً

ويصير خير

سمعت انه تم الإنفاق مع باكستان على تزويد المملكة بجنود لحمايتها في الحد الجنوبي — شمس النهار (@AlsarabBma) February 21, 2019

أو التركيز على ملف خاشقجي للخروج من الكارثة التي تسبب بها ابن سلمان للمملكة.

ما بقى الا #بندر_والنطيحة 😂🤣

اشوفه استطاع ان يحمي السعودية من الجيش العراقي في الشمال والحوثيين في الجنوب !!!!!!!

نصيحتي ان يتعالج بسرعة لأنه واضح انها مقدمات #الزهايمر وقريب بيلعب #بلوت مع عمّه الملك #الديكور 😉 — صوت قطري 🇶🇦 (@QATAR_2022Cup) February 20, 2019

الله يسلط عليكم الظالمين من عباده حق مشروع لجيران لكم في الدين والدم والنسب حسبي الله عليك وعلى من هم على شاكلتك اللهم عليك بهم وحسبنا الله ونعم الوكيل — اللهم إني أستودعتك وطني🇶🇦 (@AlqaaTaarya) February 21, 2019

وعن حديث الأمير بندر بأن القاعدة الأمريكية في قطر لن تمثل حماية للشعب من الغزو، قال أحد النشطاء القطريين:”كل الاحرار وشعب قطر يحمي بلاده ولا حاجه للقواعد الأمريكية والغير وطنيه”

كل الاحرار وشعب قطر يحمي بلاده ولا حاجه للقواعد الأمريكية والغير وطنيه — ابو علي fuad massade (@fouadmmassade) February 20, 2019

وسخرت منه ناشطة أخرى بقولها:”مسكين ذا .. الله يشفيه مما ابتلاه.. جاه البلا من بعد مالعب به الداشر.. أنت ماتقدر اتواجه أبومنشار حاكمك جاي اتكلم عن دولة وشعب.. والله تبطي عظم ولا تدخل ديرتنا أنت وطقّة المرّاخين اللي مثلك..”

مسكين ذا .. الله يشفيه مما ابتلاه.. جاه البلا من بعد مالعب به الداشر.. أنت ماتقدر اتواجه أبومنشار حاكمك جاي اتكلم عن دولة وشعب.. والله تبطي عظم ولا تدخل ديرتنا أنت وطقّة المرّاخين اللي مثلك.. — Lolwa. (@lolwaqatar2015) February 21, 2019

“لو انت رجال قرب من صوب قطر”

لو انت رجال قرب من صوب قطر لو فيكم ذرة رجوله حرور نفسكم من حوثي عند حدوكم اربع سنوات اهًو ماسح فيكم البلاط صج خمه ماتسحون على وجهكم وقطر موب محتاجه احد بحمايه عنده هلها يحمونها ياحثاله — داري قطر (@JCSSDLFjzgBBXgU) February 20, 2019

وفي تصريحات أثارت جدلا واسعا هدد رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق، الأمير بندر بن سلطان بالغزو مجددا بعد فشل الحصار، مشيرا إلى أن القاعدة الأمريكية بالعديد لا تمثل حماية لقطر من الغزو.

واستبعد “بن سلطان” في سلسلة مقابلاته مع صحيفة “إندبندنت عربية” والتي تنشر تباعا، إعادة الأمور إلى ما كانت عليه مع الدوحة إذا لم تلتزم بما اتفق معها عليه.. حسب زعمه.

وحذر السفير السعودي الأسبق لدى واشنطن، الدوحة، من أن تغتر بالتواجد الأمريكي على أراضيها، في إشارة إلى قاعدة “العديد” التي تحتضن الوجود الأمريكي هناك.

وأضاف ضاربا المثل بقاعدة ويلس الأمريكية في ليبيا:”أكبر قاعدة في الشرق الأوسط كان اسمها ويلس في ليبيا، وحين حدثت الثورة والانقلاب في ليبيا، ذهب أحد الضباط الذين قاموا بالثورة إلى القاعدة الأمريكية، وحين هم بالاقتراب حذره الأمريكيون من ذلك فرد الضابط الليبي بأنه جاء ليخبرهم أنهم نفذوا انقلابا على الملك الليبي، قال الأمريكيون لهم هذا شأن داخلي المهم ألا يقترب أحد من القاعدة”.

وعلق “بن سلطان”، على ذلك بالقول، إن “تضخم الوهم لدى الدوحة أن القاعدة الأمريكية هي لحماية قطر، ولا يعرفون أنها لحماية مصالح واشنطن والتحرك من أجلها”.

وتابع: “ولهم في ما حدث بليبيا عبرة حين كانت قاعدة ويلس هي الأكبر في العالم، ولم تحم الملك من الانقلاب”.

وواصل المسؤول السعودي السابق تهديداته، بالقول: “لا يوجد ضمانة لدى القطريين إذا كانوا يربطون الضمانة بالقاعدة الأمريكية”.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير غربية، عن خطط سعودية إماراتية لتنفيذ انقلاب عسكري والإطاحة بحكم أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد”، على خلفية الأزمة الخليجية المندلعة منذ 5 يونيو/حزيران 2017.

وللعام الثاني على التوالي، تواصل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها مع قطر بزعم “دعمها للإرهاب”، وتفرض حصارا عليها، ونفت الدوحة الاتهامات مرارا، وقالت إنها محاولة للسيطرة على قرارها الوطني.