نصح أبو منشار بألا يبيع أسهم أرامكو.. اعتقلوه ثم نقلوه إلى العزل الانفرادي وحرموه من جنازة جدته

كشف حساب “معتقلي الرأي” المتخصص بأخبار المعتقلين في السجون السعودية, مساء الخميس, عن أن السلطات السعودية نقلت خبير الاقتصاد عصام الزامل, إلى العزل الانفرادي قبل أيام دون سبب.

وأضاف الحساب الشهير في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر, :” تأكد لنا أن خبير الاقتصاد #عصام_الزامل تم نقله الى العزل الانفرادي قبل أيام من دون سبب. ونذكر أن الزامل معتقل منذ 17 شهراً بسبب نصيحة أبداها بعدم بيع أسهم آرامكو “.

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تأكد لنا أن خبير الاقتصاد #عصام_الزامل تم نقله الى العزل الانفرادي قبل أيام من دون سبب. ونذكر أن الزامل معتقل منذ 17 شهراً بسبب نصيحة أبداها بعدم بيع أسهم آرامكو ! pic.twitter.com/XfJ1PDhJSf — معتقلي الرأي (@m3takl) February 21, 2019

وتابع في تغريدة اخرى :” وقد تأكد لنا أيضاً أن السلطات منعت #عصام_الزامل من الخروج المؤقت لحضور جنازة جدته التي توفيت قبل نحو أسبوعين “.!

🔹هام

وقد تأكد لنا أيضاً أن السلطات منعت #عصام_الزامل من الخروج المؤقت لحضور جنازة جدته التي توفيت قبل نحو أسبوعين. pic.twitter.com/NhHFsJGCEv — معتقلي الرأي (@m3takl) February 21, 2019

وكانت النيابة السعودية قد وجهت إلى الزامل تهماً منها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والتواصل مع قطر.

من هو عصام الزامل..

أسس عصام الزامل (مواليد الدمام، 1979) شركة “رمال” السعودية وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى العديد من المواقع والبرامج والتطبيقات والخدمات على شبكة الإنترنت.

وقد حصل على البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة تولين الأمريكية عام 2002، وعمل في شركة أرامكو السعودية مهندساً وساهم في تطويرها، وبعدها بعامين أسس شركته الخاصة باسم شركة ” الرمال”. وهو مؤسس مشارك في ” SceenTV ” ، وكاتب اقتصادي يكتب في عدة صحف إلى جانب مدونته الذي بلغ عدد زوارها 3 مليون زائر.

كما كان عضواً في اللجنة التنفيذية لرجال الأعمال الشباب وغرفة التجارة وعضو مجلس الإدارة والشريك المؤسس لفصل المنطقة الشرقية في شركة ” عقال”.

هذه التهم وجهت له..

وكان الزامل قد انتقد خطط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في طرح خمسة في المئة من أسهم شركة أرامكو الحكومية للاكتتاب العام ضمن برنامج ولي العهد للاصلاح الاقتصادي، واعتقل بعد ذلك في سبتمبر/أيلول 2017.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن التهم تشمل “الاتصال بقطر، والتحريض على احتجاجات الشباب على الحكومة، والتشكيك في نزاهة القضاء السعودي، إلى جانب الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ولقاء دبلوماسيين أجانب وتزويدهم بمعلومات وتحليلات عن الحراك الذي يجري في السعودية دون إبلاغ الجهات الرسمية بذلك”.