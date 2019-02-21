وزير الدفاع البريطاني
الهدهد

“شاهد” وزير الدفاع البريطاني بتحدث عن دور سلطنة عُمان في حل القضية الفلسطينية وحكمة سلطانها

By وطن
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تعليقا على تحركات السلطنة الأخيرة لحل والتي كشف عنها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أشاد غافين ويليامسون بدور سلطنة عُمان في إحلال السلام في المنطقة وبحكمة بن سعيد.

وقال “ويليامسون” في تصريحات صحفية عقب توقيع مع نظيره العماني،إن لديها القدرة على الحديث مع طرفي المشكلة (إسرائيل وفلسطين)، وهو امر هام للسلام.

وأضاف الوزير البريطاني أن عملية السلام تحتاج دولة مثل السلطنة ورأي حكيم مثل رأي السلطان قابوس بن سعيد ورؤيته.

وأكد على أن عملية السلام تحتاج لدولة مثل السلطنة تقوم على معالجة المشكلات لا إثارتها.

وتابع قائلا:” “إن تحقيق السلام يتطلب رؤية حكيمة، وهذه الرؤية الحكيمة يتحلى بها جلالة السلطان قابوس، ونحن عندما نجلس مع جلالته نتعلم الكثير من حكمته السامية ورؤيته الثاقبة، ولذا نحرص على الالتقاء به للاستفادة من آراءه الحكيمة التي تساعدنا على تحقيق السلام”.”.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع البريطاني تزامنا مع زيارته إلى السلطنة، الذي وصلها صباح الأربعاء بصحبة الوفد المرافق له، وذلك في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام، كان من أهم أهدافها توقيع اتفاقية الدفاع المشترك والتي تم توقيها الخميس بين البلدين.

وكانت السلطنة والمملكة المتحدة اتفقت في أكتوبر على إبرام اتفاقية دفاعٍ مشترك بين البلدين الصديقين، تهدف إلى تأطير التزام دفاعي وتدريبي يحقق مصالحهما المشتركة.

وقد صدر بيان بذلك عقب جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت بمقر وزارة الدفاع بمعسكر بيت الفلج بين وزيرا دفاع البلدين.

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