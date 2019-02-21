“شاهد” تفاصيل الاتفاق السري الذي عقده ابن زايد مع صالح مقابل حصول أبوظبي على عدن وسقطرى

في مفاجأة من العيار الثقيل كشف عضو مجلس الشورى القيادي في المقاومة الجنوبية اليمنية؛ “علي حسين البجيري”، معلومات صادمة عن ما وصفه باتفاق سري عقده محمد بن زايد مع المخلوع علي عبدالله صالح قبل وفاته.

وقال “البجيري”، خلال لقائه ببرنامج “بلا حدود”، على قناة “الجزيرة” إن دولة الإمارات عقدت اتفاقا سريا مع الرئيس اليمني الراحل “علي عبدالله صالح” بتأمين إعادته إلى الحكم مقابل حصول أبوظبي على عدن وسقطرى.

القيادي في الحراك الجنوبي اليمني، وعضو مجلس الشورى علي البجيري للجزيرة: عندما كان الجيش اليمني على وشك النصر على الحوثيين، كانت #الامارات تقوم بقصف الجيش بالطيران من أجل أن تطول الحرب. pic.twitter.com/XVFeA0vAC1 — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) February 20, 2019

وأضاف أن “أبوظبي أسست مليشيات خارج إطار الشرعية”، لافتا إلى أنه “تنبه إلى الدور الإماراتي المتآمر منذ الشهر الثالث أو الرابع من العدوان ”على اليمن

وأكد أنه أخبر السعوديين بذلك وقال لهم إن “أبو ظبي تتآمر على اليمنيين والسعوديين على حد سواء”.

وشدد “البجيري” على أن “هدف الإمارات منذ البداية السيطرة على الجزر والموانئ اليمنية”، مشيرا إلى ما وصفه باتفاق سري بين الرئيس اليمني الراحل “علي عبدالله صالح” والإمارات ينص على حصول أبوظبي على عدن وسقطرى مقابل تأمين عودة صالح وأسرته للحكم.

وقال إن “الإمارات جندت 40 ألف من المليشيات بكامل العتاد والأسلحة لقتل اليمنيين في الجنوب”، مردفا: “(ولي عهد أبوظبي) محمد بن زايد هو الذي قتلهم”.

وحمّل الإمارات 100% من مسؤولية الاغتيالات التي وقعت في اليمن منذ اندلاع الحرب قبل نحو 5 سنوات، قائلا إنه غادر اليمن بعد أن صار مهددا بالقتل من أبوظبي.

واتهم الإمارات بإغراق بلاده بالمخدرات، على حد قوله.

ودعا “البجيري” دول التحالف لمراجعة حساباتها مع اليمن، كاشفا أنه بعث برسالة للرئيس السوداني “عمر البشير” يطالبه بسحب جنوده المشاركين في الحرب باليمن تحت مظلة التحالف، في مواجهة الحوثيين.