سلطنة عُمان وبريطانيا توقعان اتفاقية الدفاع المشترك.. هذه هي أهم أهدافها

بعد نحو شهرين من الإعلان عن نوايا الاتفاق، وقعت سلطنة عمان اليوم الخميس رسميا مع بريطانيا اتفاقية الدفاع المشترك والتي سبق وأن اعلن عنها أثناء تمرين “السيف السريع3” في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقع الاتفاقية نيابة عن السلطنة الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي فيما وقعها نيابة بريطانيا وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تأطير التزام البلدين بالدفاع المشترك عن أمنهما واستقرارهما وازدهارهما ودعمهما لسيادة ووحدة أراضي كل منهما وتطوير العمل العسكري الثنائي بما يحقق التوافق والانسجام بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين.

وعقب توقيع الاتفاقية قال بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في تصريح له ” تأتي هذه الاتفاقية سعيًا من حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وحكومة صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى ودول الكومنولث المستقلة لتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين السلطنة والمملكة المتحدة في مجال الدفاع وهي تمثل علامة بارزة في مسيرة التعاون بينهما، كما أن توقيع هذه الاتفاقية اليوم يأتي للتأكيد على أهمية تفعيل العمل العسكري المشترك لضمان أمن واستقرار البلدين الصديقين، وتمهّد لمزيد من التعاون العسكري والتمارين المشتركة ترجمةً لأهداف هذه الاتفاقية”.

من جانبه قال جافين ويليامسون وزير الدفاع البريطاني في تصريح له ” إنه لمن دواعي سرورنا التوقيع على هذه الاتفاقية والتي من شأنها أن تعزز علاقاتنا مع أحد أهم شركائنا، وإنه حدث تاريخي هام بين بلدينا، ونؤكد من خلاله على حرصنا على الدفاع المشترك عن بلدينا”.

وأضاف ” إن أمن الخليج يعد امتدادًا لأمننا ومن المهم توسيع آفاقنا لتصبح المملكة المتحدة دولة عالمية عقب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي”.